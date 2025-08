Antes do amistoso entre Porto e Atlético de Madrid, neste domingo (3), uma homenagem foi organizada aos irmãos Diogo Jota e André Silva. A dupla de jogadores faleceu há exatamente um mês após um acidente de carro na Espanha.

➡️ Clube de Portugal usará camisa com homenagem a Diogo Jota e André Silva

Um vídeo foi preparado pelos lusitanos e mostrado nos telões do Estádio do Dragão, mostrando momentos da trajetória da dupla. Os atletas titulares fizeram uma espécie de meia-lua no círculo central para aplaudir e prestar as homenagens. Nas arquibancadas, torcedores foram vistos em lágrimas, assim como um levemente emocionado presidente portista André Villas-Boas. Aos 20 minutos do primeiro tempo, aplausos também foram emitidos pelos presentes no local.

Revelado no Paços de Ferreira, Diogo foi comprado pelo Atlético em 2016. Sem espaço no clube, foi emprestado justamente ao Porto, onde encontrou mais oportunidades e projetou-se para o futebol europeu antes de vestir as camisas de Wolverhampton e Liverpool.

André, por sua vez, também vestiu o manto azul e branco, mas apenas nas equipes de formação. No ato de seu falecimento, era jogador do Penafiel, além de ter passado pelo Gondomar, clube da cidade onde os dois atletas nasceram e foram sepultados.

O acidente de Diogo Jota e André Silva na Espanha

Diogo Jota estava prestes a retornar para a Inglaterra, a fim de iniciar a pré-temporada com o elenco do Liverpool. O atacante estava com seu irmão a caminho de Santander, na Espanha, onde pegaria uma balsa para chegar ao Reino Unido. Porém, segundo informações da imprensa europeia, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu uma colisão tão forte que gerou um incêndio no automóvel. Ainda não foi divulgado quem estava no volante do carro.

Jota estava no auge de sua carreira com o Liverpool e havia acabado de ser campeão da Premier League com os Reds, além da Nations League vencida com Portugal. Em sua homenagem, a diretoria de Merseyside aposentou a camisa 20 para sempre. André, por sua vez, defendia as cores do Penafiel, de Portugal.

