Em modo autêntico de celebração, os jogadores do Eintracht Frankfurt escolheram a loja de conveniência de um posto de gasolina para comemorar a vaga do time para a próxima Champions League. Após a vitória do clube sobre o Freiburg, na última rodada da Bundesliga, no último sábado (17), a conquista oficializada com o resultado de 3 a 1.

O clube já havia garantido lugar no G-4 antecipadamente. A última rodada coroou a temporada com mais uma vitória e a subida para o terceiro lugar. A equipe terminou o campeonato com 60 pontos.

Histórico do Frankurt na Champions League

Essa será a terceira participação do Frankfurt na Champions League. Em sua estreia, conseguiu chegar até a final mas perdeu para o Real Madrid por sete a três, em 1959/60. A última vez em que esteve presente na competição foi na temporada de 2022/23, indo até as oitavas de final.

O momento de alegria foi tanto que viralizou nas redes sociais a forma em que os jogadores pulavam com a suas caixas de som na loja, brindando com bebidas e alguns 'snacks' e ainda contaram com um show de fumaça ao sair do posto de gasolina. Confira o vídeo completo da festa:

Simplesmente os jogadores do Eintracht Frankfurt comemorando a vaga na UEFA Champions League em um POSTO DE GASOLINA. 😂🦅🍻



🎥 @Eintrachtpic.twitter.com/8ljSxRcvST — Bundesliga Insider (@BundesInsider) May 18, 2025

Última partida da temporada

Na rodada final da Bundesliga, o Frankfurt jogou fora de casa no Europa-Park Stadion, em Brisgóvia. O time da casa abriu o placar aos 27 minutos, com Ritsu Doan mas nos acréscimos no primeiro tempo, Ansgar Knauff empatou para os visitantes.

Momento em que jogadores comemoram pelo resultado positivo (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Com a bola rolando nos últimos 45 minutos, mesmo jogando fora de casa os jogadores não sentiram a pressão e sabiam que poderiam melhorar seu desepenho na competição e os jogadores Rasmus Kristensen e Ellyes Skhiri foram os responsáveis por garantir a vitória do Frankfurt.

