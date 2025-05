Caro leitor, a reportagem do Lance! lhe propõe um pequeno pensamento antes do conteúdo desta matéria. Imagine que você é um torcedor fanático de seu clube, que já viveu grandes histórias e gerações. Porém, seu time vive um dos rebaixamentos mais melancólicos da história do futebol nacional, e choca não só o país, mas o mundo. Então, você é incumbido de conduzir o elenco, e volta à elite depois de cinco decepções, se tornando um ídolo. Roteiro que parece loucura. Roteiro vivido por Merlin Polzin no Hamburgo.

O treinador de apenas 34 anos foi o responsável por levar o clube novamente à Bundesliga, depois de sete anos na segunda divisão. Em temporadas seguidas, os "Rothosen" bateram na trave pelo acesso, com direito a derrotas em playoffs, mas o jovem comandante fez de 2024/25 uma jornada que marcará não só sua vida, mas a mente do torcedor.

📄 Conheça Merlin Polzin, o novo ídolo do Hamburgo

Polzin, nascido em Bramfeld, era um aficionado fanático do Hamburgo, e quis ser jogador profissional. Tentou carreira no clube homônimo à sua cidade natal, mas desistiu cedo, ainda em 2011, com 20 anos. A saída para se manter dentro do futebol foi a área técnica.

Depois de se tornar assistente na base do Hamburgo, Merlin se mudou para Osnabrück e se formou em esportes na faculdade local. O time da região disputava a terceira divisão, e o então assistente foi chamado por Daniel Thioune em seu trabalho. Em 2018/19, o clube subiu à "Segundona", e na jornada seguinte, se manteve sem sustos. O trabalho levou Thioune a ser chamado pelo Hamburgo, que já vivia o martírio do rebaixamento, em 2020/21.

A temporada, porém, foi de pouco brilho, e Daniel foi mandado embora. A comissão, porém, ficou. Polzin foi transformado em auxiliar do clube, e fez parte da era dos três sucessores. Primeiro, com Horst Hrubesch, que durou apenas 57 dias; depois, Tim Walter, e por fim, Steffen Baumgart.

Entre Walter e Baumgart, Merlin Polzin precisou atuar de maneira interina em um compromisso, e buscou o empate em 2 a 2 com o Hansa Rostock fora de casa, com direito a gol de Glatzel na reta final do confronto. Mas depois da saída do ex-jogador, em dezembro, veio a cartada: oito pontos em quatro jogos, incluindo uma goleada por 5 a 0 sobre o Greuther Fürth.

O resultado fez com a diretoria promovesse o jovem ao cargo de maneira fixa. A decisão, ainda assim, causou dúvidas na torcida, que esperava ansiosamente pelo acesso, e projetava uma decisão mais assertiva do que depositar confiança no interino. Mas a escolha deu certo: foram apenas três derrotas no período, para Paderborn, Braunschweig e Karlsruher.

O acesso veio no sábado (10), em um dia para lá de esperado. Das seis temporadas anteriores na 2.Bundesliga, o Hamburgo esteve por 12 ou mais rodadas na zona de promoção em cinco delas. Em três, perdeu força na reta final e terminou abaixo do terceiro lugar; em duas, foi ao playoff, disputado contra o 16° da primeira divisão, mas sucumbiu diante de Hertha Berlin e Stuttgart. Era hora de estancar o sangramento.

O Volksparkstadion estava lotado para o confronto com o SSV Ulm, já que uma simples vitória bastava para garantir o acesso com um jogo de antecedência. Os visitantes deram o primeiro golpe aos sete minutos, com Tom Gaal. Porém, logo aos 10', Ludovit Reis empatou. Era um recado ao torcedor: o azar acabaria ali. O que foi um susto no começo se transformou em atropelo: virada para largos 6 a 1, e confirmação do acesso. Após o jogo, torcedores um tanto machucados pelos últimos anos invadiram o gramado para comemorar. Os campeões europeus de 1983 findaram o pior período de sua história por intermédio de um jovem torcedor.

Merlin Polzin é celebrado por jogadores do Hamburgo após acesso na Bundesliga (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Polzin, inclusive, tinha uma cláusula em seu contrato que o garantia a renovação automática em caso de retorno à elite alemã. Stefan Kuntz, diretor do Hamburgo, deixou o recado: "Você não manda embora o técnico que te leva à primeira divisão depois de sete anos". Idolatria, respaldo e glória.

O sonho de Merlin, para além do acesso, está realizado: escrever seu nome na parede do clube que ama. Um sonho de todos nós.

