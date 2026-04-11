Franceses abordam má fase de Endrick: 'Não sabe lidar'

A fase de Endrick no Lyon tornou-se alvo de questionamentos na imprensa francesa. Em reportagem publicada pelo jornal "L'Équipe", o atacante brasileiro, emprestado pelo Real Madrid, é apontado como o símbolo da escassez de recursos ofensivos da equipe, que soma nove partidas sem vitória. A análise destaca que o jogador perdeu o impacto inicial e enfrenta dificuldades técnicas e táticas para se adaptar ao modelo de jogo do técnico Paulo Fonseca.

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Nesta sexta-feira (10), o treinador português subiu o tom em entrevista coletiva, direcionando críticas públicas ao desempenho do brasileiro. Fonseca demonstrou insatisfação com a atuação de Endrick no empate em 0 a 0 contra o Angers, no último fim de semana, e cobrou mais responsabilidade do jovem de 19 anos.

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– Não estou satisfeito com o jogo dele. Ele tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para quebrar os jogadores, mas espero mais dele. Ele tem a obrigação de fazer mais. Precisamos dele – explicou Paulo Fonseca.

Endrick em ação pelo Lyon, na Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN/AFP)

Cobrança pública a Endrick e queda de rendimento

O início de Endrick na França foi considerado fulminante, com cinco gols e duas assistências em seus primeiros cinco jogos. No entanto, o rendimento caiu drasticamente nos últimos dois meses, período em que marcou apenas um gol, diante do Celta de Vigo, pela Europa League. O L'Équipe descreve que a "eletricidade" do jogador desapareceu e cita o comportamento corporal negativo do atleta em campo como um sinal de dificuldade em lidar com a frustração.

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A análise francesa também destaca problemas na integração de Endrick aos movimentos coletivos do Lyon. Atuando como um "falso ponta-direita", o jogador tem sido criticado pela baixa participação na recomposição defensiva, o que tem gerado vulnerabilidade no setor. Além disso, o jornal aponta que o atacante raramente solicita a bola em profundidade ou se oferece nos intervalos, conforme exigido pelo jogo de posição da equipe.

Internamente, o desempenho é visto com cautela. Três meses após sua estreia, Endrick balançou as redes contra apenas um adversário na Ligue 1: o FC Metz, ainda em janeiro. Fontes internas citadas pela publicação afirmam que, embora o brasileiro seja um jovem de alto potencial, ele "continua sendo apenas um potencial". O anúncio da espera pelo primeiro filho, feito pelo jogador nas redes sociais minutos após a coletiva de Fonseca, foi outro ponto mencionado pela imprensa local em meio ao cenário de pressão esportiva.

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