Lewandowski marca em despedida, mas não impede derrota do Barcelona

Em um duelo de muita intensidade no Mestalla neste sábado (23), o Valencia buscou a virada e venceu por 3 a 1 contra o já campeão Barcelona, em partida válida pela 38ª e última rodada da La Liga. O gol dos catalães foi marcado por Robert Lewandowski, que viveu sua despedida definitiva do clube e encerra sua passagem com 120 gols marcados e a posição de 10º maior artilheiro do clube. Já os gols do Valencia foram feitos por Javier Guerra, Luis Rioja e Guido Rodríguez.

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O confronto começou movimentado, com o Barcelona tentando impor o ritmo, mesmo com uma equipe bastante modificada e sem nomes como Pedri, De Jong e Cubarsí entre os titulares, além das ausências de Yamal, que segue em recuperação de lesão na coxa, e Raphinha, poupado. Os dois foram convocados por Espanha e Brasil, respectivamente, para a Copa do Mundo.

Não demorou para a rede balançar: após um cruzamento preciso pela esquerda, a bola sobrou nos pés de Ferran Torres. O atacante tentou a finalização, mas a bola acabou chegando mais redonda para o centroavante Lewandowski. Com o faro de gol habitual, o polonês apenas empurrou para o fundo das redes. O tento marcado é o último do atacante com a camisa do Barcelona, que fez seu último jogo e deve seguir para um novo clube na próxima temporada.

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Lewandowski comemora gol marcado pelo Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)

Diferente do controle inicial dos visitantes, quem passou a dominar as ações da partida foi o Valencia, que controlou melhor a posse de bola e pressionou o rival durante um curto período do segundo tempo. A insistência dos donos da casa deu resultado após um vacilo bizarro da defesa do Barcelona: Xavi Spart tentou um passe para o meio da área catalã e acabou dando um verdadeiro presente para o atacante Javier Guerra, que finalizou com tranquilidade para empatar o jogo.

Aproveitando a vulnerabilidade do clube catalão, o Valencia partiu para cima e conseguiu encontrar o segundo gol 5 minutos depois, quando Luis Rioja deixou dois marcadores no chão e finalizou no canto esquerdo de Szczęsny. A zaga do Barcelona fez mais uma lambança nos acréscimos e deu a bola no pé de Javier Guerra, que finalizou com categoria no cantinho para fechar o placar e coroar a festar dos torcedores presentes no Mestalla.

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Visão do Lance!

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O erro na saída de bola de Xavi Spart mudou completamente o rumo do confronto. No momento em que o Valência tentava se impor mas esbarrava na marcação, o passe equivocado para o meio da própria área foi o que os donos da casa precisavam para buscar o empate e, em seguida, a virada.

Deu aula 🏅

Robert Lewandowski foi o grande nome da partida pelo lado catalão. Em sua iminente despedida do Barcelona, o centroavante polonês explorou o faro de gol e foi oportunista, encerrando a sua passagem em grande estilo. Em um momento emocionante, o grande destaque do jogo mostrou suas qualidades até o último minuto vestindo vermelho e azul.

Ficou abaixo 📉

Apesar do esforço coletivo em uma equipe modificada e de ter substituído Eric García, Xavi Spart teve uma atuação abaixo das expectativas devido aos erros no segundo tempo. O defensor demonstrou falta de ritmo e desconcentração ao errar um passe dentro da própria área, resultando no gol de empate do Valência.

✅ Ficha técnica

Valência 2 🆚 1 Barcelona La Liga - [38]ª Rodada 📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026 às 16h00 (de Brasília) 📍 Local: Estádio de Mestalla, Valência (ESP) 🥅 Gols: Robert Lewandowski, 61'/1°T (0-1), Javier Guerra, 66'/2°T (1-1) e Luis Rioja 71'/2ºT (2-1) 🟨 Cartões amarelos: Núñez (VAL), Tárrega (VAL); Marc Bernal (BAR) 🟥 Cartões vermelhos: -

Valencia (Técnico: Carlos Corberán)

Dimitrievski; Unai Núñez, César Tárrega, Pepelu e Jesús Vázquez (Thierry Correia); Guido Rodríguez, Filip Ugrinic, Luis Rioja e Diego López (Largie Ramazani); Javier Guerra e Hugo Duro (Umar Sadiq).

Barcelona (técnico: Hansi Flick)

Szczęsny; Eric García (Andreas Christensen), Ronald Araújo (Xavi Espart), Gerard Martín e Alejandro Balde; Marc Bernal (Marc Casadó), Gavi e Dani Olmo (Frenkie De Jong); Ferran Torres (João Cancelo), Rashford e Lewandowski.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Adrian Cordero Vega (ESP)

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