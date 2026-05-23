Em dia de despedidas, Real Madrid vence Athletic Bilbao por La Liga
No adeus de Dani Carvajal e David Alaba, os Merengues fecharam a temporada com uma vitória
O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 4 a 2 neste sábado (23), no Bernabéu, em Madrid (ESP), pela 38ª rodada de La Liga. Com gols de Gonzalo García, Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Brahim Díaz, os Merengues fecharam a conturbada temporada com uma vitória convincente, marcada pelas despedidas de David Alaba e Dani Carvajal. Os gols do time basco foram marcados por Guruteza e Izeta.
O primeiro tempo começou com o Bilbao chegando primeiro com perigo, em chute de Guruzeta, que saiu para fora. Porém, minutos depois, Gonzalo García recebeu lançamento preciso de Carvajal e superou Alex Padilla para abrir o placar para o Real Madrid. Após o gol, os Merengues seguiram melhores e, em um golaço de Bellingham, chegaram ao segundo gol. Nos minutos finais, Guruzeta aproveitou cruzamento de Iñaki Williams e, de voleio, diminuiu o placar.
No retorno do intervalo, o Real Madrid pressionou o Bilbao e, de fora da área, Kylian Mbappé acertou o chute no cantinho de Padilla e ampliou o placar para 3 a 1. Na sequência, o jogo ficou morno, com poucas oportunidades. Na reta final, Alaba e Carvajal foram substituídos e receberam homenagens da torcida e dos jogadores do Real. Perto dos acréscimos, Mbappé encontrou Thiago, que, de primeira, rolou para Brahim Díaz, que deslocou Padilla e marcou o quarto do Real Madrid. Antes do apito final, Iñaki Williams apareceu novamente após cruzar a bola na área e encontrar Urko Izeta, que cabeceou livre para diminuir o placar para 4 a 2.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O Lance Capital da partida foi o terceiro gol de Kylian Mbappé, que deu números finais ao Real Madrid na segunda etapa da partida.
Deu aula 🏅
O melhor jogador em campo foi Jude Bellingham. O meia inglês controlou o meio de campo do Real Madrid e contribuiu com um golaço para marcar o segundo gol merengue.
Ficou abaixo 📉
Aitor Paredes foi um dos problemas da defesa do Athletic Bilbao, não conseguindo segurar as ações de Gonzalo García e Jude Bellingham nos gols que abriram o placar no segundo tempo.
✅ Ficha técnica
Real Madrid 🆚 Athletic Bilbao
La Liga - 38ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).
🥅 Gols: Gonzalo García (12'/1ºT, 1-0), Jude Bellingham (41'/1ºT, 2-0), Gorka Guruzeta (45+1'/1°T, 2-1), Kylian Mbappé (6'/2ºT, 3-1), Brahim Díaz (44'/2ºT, 4-1), Urko Izeta (45+1/2ºT, 4-2
🟨 Cartões amarelos: Bellingham, Thiago (RMA)
🟥 Cartões vermelhos:
⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Carvajal (Manuel Serrano), Alaba (Huijsen), Asencio, Carreras; Valverde, Thiago, Bellingham (Dani Ceballos), Mastantuono (Brahim Díaz); Gonzalo García (Arda Güler), Mbappé.
⚪🔴 Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Alex Padilla; Vivian, Paredes, Yeray (Gorosabel), Boiro; Ruiz de Galarreta (Lekue), Jauregizar (Vesga); Iñaki Williams, Navarro, Unai Gomez (Rego Mora); Guruzeta (Izeta).
