O Hull City está de volta à Premier League. Após nove temporadas longe da elite inglesa, os Tigers venceram o Middlesbrough por 1 a 0 neste sábado (23), em Wembley, e garantiram o acesso em uma final dramática dos playoffs da Championship.

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O herói da tarde foi Oliver McBurnie. Aos 50 minutos do segundo tempo, quando a prorrogação parecia inevitável, o atacante aproveitou falha do goleiro Brynn dentro da área e empurrou para o fundo das redes diante de mais de 84 mil torcedores no estádio londrino.

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A conquista encerra uma trajetória improvável do time comandado por Sergej Jakirovic e ainda rende uma premiação estimada em cerca de 200 milhões de libras (aproximadamente R$ 1,3 bilhão), valor relacionado às receitas comerciais e aos direitos de transmissão da Premier League.

O acesso coroou uma arrancada inesperada do Hull City na reta final da Championship. A equipe assegurou vaga nos playoffs apenas na última rodada, terminando na sexta colocação e superando o Wrexham, clube galês que ganhou projeção mundial após ser adquirido pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

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Na semifinal, os Tigers eliminaram o tradicional Millwall em um confronto marcado pela atmosfera intensa de The Den, um dos estádios mais emblemáticos do futebol inglês.

Final travada e gol no último lance

A decisão em Wembley teve poucas chances claras durante boa parte do jogo. O Middlesbrough controlou a posse de bola no primeiro tempo, chegando perto dos 70%, mas encontrou enorme dificuldade para furar o sistema defensivo montado por Jakirovic.

Após o intervalo, o panorama se manteve semelhante. Quando tudo indicava uma prorrogação, Hirakawa apareceu pela esquerda já nos acréscimos e cruzou para a área. Brynn tentou afastar, mas acabou entregando a bola nos pés de McBurnie, que finalizou sem dificuldades para garantir o acesso dos Tigers.

Nos minutos finais, o Middlesbrough pressionou em busca do empate, mas o Hull conseguiu segurar a vantagem até o apito final.

Oliver McBurnie foi o héroi da classificação (Foto: Ben STANSALL/AFP)

Caminho mudou após desclassificação do Southampton

O cenário dos playoffs também ganhou contornos inesperados após a desclassificação do Southampton, por conta de um escândalo envolvendo espionagem, que era apontado como um dos favoritos ao acesso e poderia ter sido o adversário do Hull City na decisão.

A queda dos Saints abriu espaço para o Middlesbrough avançar no mata-mata e chegar à final em Wembley. Ainda assim, quem aproveitou a oportunidade foi o Hull.

Além do Hull City, também conquistaram o acesso à próxima edição da Premier League o Coventry City, campeão da Championship, e o Ipswich Town.

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