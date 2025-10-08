Francês manda recado para Argentina e Espanha: ‘Não nos assustam’
Saliba afirmou espera enfrentar as equipes na Copa do Mundo
Antes do confronto entre França e Azerbaijão, uma coletiva de imprensa reuniu jornalistas e jogadores da seleção francesa. William Saliba, zagueiro do Arsenal, foi o escolhido para responder às perguntas e não fugiu de temas espinhosos. Questionado sobre a próxima Copa do Mundo, o defensor falou abertamente sobre Espanha e Argentina – seleções que eliminaram os “Le Bleus” nas últimas competições internacionais.
Com o Mundial se aproximando, Saliba ainda tem em mente as derrotas que frustraram a França nos últimos anos. A queda para a Argentina na final da Copa de 2022 e a eliminação para a Espanha na Eurocopa de 2024 ainda estão vivas na memória do zagueiro, que rejeitou a ideia de que essas seleções estão à frente da francesa.
– A Copa do Mundo é daqui a oito meses. É verdade que a Espanha e a Argentina venceram as duas últimas grandes competições. Mas elas não nos assustam. Espero que a gente se classifique e que a gente consiga nossa revanche na Copa do Mundo – disparou o zagueiro do Arsenal.
A rivalidade entre França e Argentina também se estende ao campo pessoal para Saliba, já que Enzo Fernández, campeão mundial em 2022, atua no Chelsea, rival direto do Arsenal na Premier League. O zagueiro brincou sobre a disputa com o meio-campista argentino e garantiu que não há clima de revanche, embora o desejo de enfrentá-los novamente seja evidente.
– Até o momento, eu não perdi contra ele com o Arsenal. Minha vingança, de certa forma, eu a consegui com o Arsenal. Depois, é claro, quando um time te vence, a única coisa que você quer é jogar contra ele de novo. Nós não vamos à Copa do Mundo para nos vingar. Queremos apenas vencer. Mas se nós os enfrentarmos, sim, estaremos ansiosos para nos vingar – afirmou Saliba.
Espanha e Argentina são carrascos da França
Espanha e Argentina foram responsáveis pelas duas maiores decepções da seleção francesa nos últimos torneios. Na Eurocopa de 2024, os espanhóis eliminaram a França nas semifinais e conquistaram o título ao vencer a Inglaterra por 2 a 1 na decisão. O duelo entre espanhóis e franceses ficou marcado pela atuação brilhante de Lamine Yamal, autor de um golaço no ângulo.
Já a ferida mais profunda veio dois anos antes, na final da Copa do Mundo de 2022, quando a Argentina tirou o bicampeonato das mãos da França em uma das decisões mais memoráveis da história. Após empate por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação, os argentinos venceram nos pênaltis. Messi levantou o tão sonhado troféu, enquanto Mbappé, autor de três gols, terminou como artilheiro do torneio.
