Jornal inglês aponta Salah como “problema” para o Liverpool

O colunista Danny Murphy destaca que isso é um problema contra grandes adversários.

Apesar do início de temporada goleador, Mohamed Salah se tornou pauta por uma fraqueza do Liverpool. O colunista Danny Murphy, da “BBC Sport”, destaca que a falta de trabalho defensivo do egípcio, principalmente contra os melhores adversários, se tornou um "pequeno problema" para Arne Slot.

"Posso entender perfeitamente se o técnico do Reds, Arne Slot, disse para Salah não recuar, porque esperar no alto do campo, à direita, para a transição fez dele um dos artilheiros mais potentes do mundo. Mas os jogadores atrás dele não estão cobrindo-o corretamente e isso tem causado muitos problemas para quem está na lateral direita nesta temporada", começa por analisar Danny Murphy.

Isso explica, por exemplo, a dificuldade inicial de Jeremie Frimpong em se adapatar à Premier League e, consequentemente, trazer confiança aos Reds na lateral. Além disso, Murphy ilustra o duelo contra o Chelsea, no último sábado (4), como sintomático para esta questão.

"Foi uma verdadeira fraqueza no sábado, que levou ao gol da vitória do Chelsea - e a preocupação deve ser que mais times sejam inteligentes o suficiente para fazer o mesmo", disse o colunista.

Liberdade de Salah é um trunfo ofensivo e problema defensivo?

Sobre a liberdade que Arne Slot e outros treinadores dariam a Mohamed Salah, Danny Murphy concorda que o atacante não deveria se dedicar tanto ao momento defensivo, principalmente por ser uma grande ameaça em transição ofensiva.

"Antes de mais nada, não acredito que Slot esteja dizendo para Salah voltar e ajudar seu lateral direito [...] Slot está dando a Salah a liberdade de não fazer o trabalho defensivo, o que é bom - há muitos exemplos de outros times que fizeram algo parecido, com jogadores que querem guardar toda a sua energia para atacar", afirmou o jornalista da BBC Sport.

Murphy trata o trabalho defensivo de Salah como necessariamente esporádico e que poderia se resumir à jogos mais importantes e que vão demandar mais dos Reds defensivamente.

"Há certos momentos no jogo em que você está concedendo chances e está sob pressão, em que você pode assumir a responsabilidade e simplesmente correr atrás. Eu sei que Salah também pode fazer isso, porque quando o Liverpool venceu o Manchester City na temporada passada, seu desempenho defensivo foi um dos melhores que já vi dele". Mas ele deve ter sido solicitado a fazer isso naquela ocasião, e é por isso que não estou criticando-o aqui se ele foi solicitado a ficar no campo", finalizou o analista.

