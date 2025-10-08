Jornal espanhol relembra mistério sobre carreira de Diego Costa
Atacante não joga desde dezembro de 2024
Longe dos gramados desde o fim de 2024, a situação de Diego Costa repercute na imprensa espanhola. O jornal "As" relembrou que, mesmo sem jogar, o Ídolo do Atlético de Madrid e com passagem por clubes brasileiros, ainda não definiu o futuro da carreira.
Segundo a publicação do "As", desde que deixou o Grêmio, no primeiro dia de 2025, Diego Costa recebeu diversas propostas, incluindo uma do Nacional-URU, que fez uma boa oferta financeira ao jogador, embora ela nunca se materializou. Ainda na matéria, relembraram a última aparição do atacante brasileiro naturalizado espanhol, que foi como embaixador do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes.
Na sequência, o jornal destaca negativamente a passagem pelo Brasil, principalmente no Grêmio, na qual classificaram como "inglória". Com 26 partidas, oito gols e cinco assistências, o atacante perdeu espaço no Tricolor Gaúcho com as chegadas de Braithwaite e Arezo, além de lesões que o impediram de manter a consistência. A última partida do jogador no dia 8 de dezembro de 2024, na derrota para o Corinthians por 3 a 0. Ao fim da nota, o jornal afirma que o mistério sobre a carreira profissional de Diego continua enquanto ele mora em Madri.
Carreira de Diego Costa
Diego Costa começou profissionalmente no futebol paulista, no Barcelona Esportivo Capela. Depois, foi indicado ao Braga, que o adquiriu e emprestou ao Penafiel. Chegou ao Atlético de Madrid no dia 10 de julho de 2007. Nos Colchoneros, o atacante teve três empréstimos, Celta de Vigo, Albacete e Valladolid, onde teve destaque no último, na temporada 2009/10.
Com sucesso no Valladolid, começou a ter mais espaço no Atleti, onde decolou de vez em 2013/14, onde foi fundamental no título de La Liga e no vice-campeonato da Champions League. Na temporada seguinte, se transferiu ao Chelsea, por cerca de 32 milhões de libras. Comandado por Mourinho e Conte, teve passagem marcante em Londres, com duas Premier Leagues e uma Copa da Liga Inglesa entre 2014 à 2018, quando retornou ao Atlético de Madrid e venceu outro Campeonato Espanhol (2020/21) e a Europa League (2017/18).
Entre 2021 e 2024, Diego Costa teve passagens por quatro clubes após deixar os Colchoneros. No Atlético Mineiro, apesar de ser reserva, conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil, com 5 gols em 19 jogos. Em 2022, retornou à Premier League para atuar pelo Wolverhampton, onde permaneceu até o fim da temporada 2022–23, registrando apenas um gol em 25 partidas. Em agosto de 2023, chegou ao Botafogo, mas sem muito destaque. Por fim, em fevereiro de 2024, assinou com o Grêmio para substituir Luis Suárez, e foi campeão e artilheiro do Campeonato Gaúcho.
