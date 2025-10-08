Jornal espanhol relembra mistério sobre carreira de Diego Costa

Longe dos gramados desde o fim de 2024, a situação de Diego Costa repercute na imprensa espanhola. O jornal "As" relembrou que, mesmo sem jogar, o Ídolo do Atlético de Madrid e com passagem por clubes brasileiros, ainda não definiu o futuro da carreira.

Segundo a publicação do "As", desde que deixou o Grêmio, no primeiro dia de 2025, Diego Costa recebeu diversas propostas, incluindo uma do Nacional-URU, que fez uma boa oferta financeira ao jogador, embora ela nunca se materializou. Ainda na matéria, relembraram a última aparição do atacante brasileiro naturalizado espanhol, que foi como embaixador do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes.

Na sequência, o jornal destaca negativamente a passagem pelo Brasil, principalmente no Grêmio, na qual classificaram como "inglória". Com 26 partidas, oito gols e cinco assistências, o atacante perdeu espaço no Tricolor Gaúcho com as chegadas de Braithwaite e Arezo, além de lesões que o impediram de manter a consistência. A última partida do jogador no dia 8 de dezembro de 2024, na derrota para o Corinthians por 3 a 0. Ao fim da nota, o jornal afirma que o mistério sobre a carreira profissional de Diego continua enquanto ele mora em Madri.

Diego Costa passou por algumas equipes no Brasil, incluindo o Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Carreira de Diego Costa

Diego Costa começou profissionalmente no futebol paulista, no Barcelona Esportivo Capela. Depois, foi indicado ao Braga, que o adquiriu e emprestou ao Penafiel. Chegou ao Atlético de Madrid no dia 10 de julho de 2007. Nos Colchoneros, o atacante teve três empréstimos, Celta de Vigo, Albacete e Valladolid, onde teve destaque no último, na temporada 2009/10.

Com sucesso no Valladolid, começou a ter mais espaço no Atleti, onde decolou de vez em 2013/14, onde foi fundamental no título de La Liga e no vice-campeonato da Champions League. Na temporada seguinte, se transferiu ao Chelsea, por cerca de 32 milhões de libras. Comandado por Mourinho e Conte, teve passagem marcante em Londres, com duas Premier Leagues e uma Copa da Liga Inglesa entre 2014 à 2018, quando retornou ao Atlético de Madrid e venceu outro Campeonato Espanhol (2020/21) e a Europa League (2017/18).

Entre 2021 e 2024, Diego Costa teve passagens por quatro clubes após deixar os Colchoneros. No Atlético Mineiro, apesar de ser reserva, conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil, com 5 gols em 19 jogos. Em 2022, retornou à Premier League para atuar pelo Wolverhampton, onde permaneceu até o fim da temporada 2022–23, registrando apenas um gol em 25 partidas. Em agosto de 2023, chegou ao Botafogo, mas sem muito destaque. Por fim, em fevereiro de 2024, assinou com o Grêmio para substituir Luis Suárez, e foi campeão e artilheiro do Campeonato Gaúcho.

Diego Costa em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Javier Soriano/ AFP)

