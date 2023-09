- O Manchester United reconhece as acusações feitas contra Antony e observa que as autoridades estão conduzindo as investigações. Enquanto se aguarda mais informações, o clube não fará mais comentários. Como clube, estamos levando esse assunto a sério, levando em consideração o impacto que essas alegações e as denúncias subsequentes terão sobre os sobreviventes de abuso - informou a diretoria.