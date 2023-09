Enquanto as medalhas eram entregues às atletas campeãs, após a final contra a Inglaterra, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol as abraçava de forma abrupta, com força e com beijos no rosto. Com Hermoso, a tratativa foi diferente: o mandatário deu um beijo na boca da camisa 10, cena que marcou de forma negativa a decisão do Mundial. Após afirmar em assembleia que não iria se demitir, Rubiales foi afastado pela Fifa por 90 dias e está sob investigação, que poderia suspendê-lo de qualquer ação relacionada ao futebol por até 15 anos.