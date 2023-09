O Brasil se apresenta para o duelo com algumas estrelas como Vitor Roque, do Athletico-PR, Andrey Santos, do Nottingham Forest-ING, além de nomes como Paulinho, do Atlético-MG, e de Marcos Leonardo, do Santos, que brilham no cenário nacional. O técnico Ramon Menezes, porém, perdeu três peças importantes para essa preparação: Vitão (Inter), João Gomes (Wolverhampton-ING) e Danilo (Nottingham Forest-ING), que foram substituído por Kaiky (Almería-ESP), Alexsander (Fluminense) e Gabriel Moscardo (Corinthians).