Técnico da França rasga elogios a Mbappé: ‘Foi um líder’

Após a classificação da França, nos pênaltis, sobre a Croácia, nas quartas de final da Liga das Nações, o técnico Didier Deschamps rasgou elogios ao atacante Mbappé e sua capacidade de liderança no elenco francês. Embora o camisa 10 não tenha marcado na partida, o treinador destacou a influência do astro dentro e fora de campo.

- Mbappé foi fundamental na preparação para esta partida. Kylian tem sido um líder formidável desde o início da semana, fazendo algumas intervenções muito eficazes dentro e fora do campo, mostrando grande entusiasmo e determinação - disse Deschamps.

Apesar de ficar fora de convocações anteriores e a seca de sete jogos sem marcar pela seleção, o comprometimento e atitude positiva de Mbappé junto ao time da França foram fatores fundamentais para a classificação.

Classificação da França

Com gols de Olise e Dembélé, os Bleus derrotaram a Croácia por 2 a 0, neste domingo, no Stade de France, em Saint-Denis. Como a equipe xadrez havia vencido pelo mesmo placar no jogo de ida, a decisão foi para a prorrogação e pênaltis.

Sem nada acontecer no tempo extra, os franceses venceram por 5 a 4 nas cobranças. Com isso, França e Espanha vão se enfrentar nas semifinais. Do outro lado, a Alemanha e Portugal decidem a outra vaga na decisão.

O que vem pela frente para França de Mbappé?

As semifinais da Liga das Nações serão entre os dias 4 e 5 de junho, em local a ser confirmado pela Uefa, possivelmente em Munique e Stuttgart, na Alemanha. A França vai enfrentar a Espanha na briga pela final, em partida única, em uma destas cidades.

Além disso, por ser um semifinalista da Liga das Nações, garante ao menos uma vaga na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo, aonde vai para o Grupo L, ao lado de República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroe e Gibraltar. A Croácia entra no Grupo D, que também tem Ucrânia, Islândia e Azerbaijão.