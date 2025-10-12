França ‘esnoba’ PSG em jogo das Eliminatórias Europeias; entenda
Seleção francesa jogou sem nenhum jogador do PSG entre os titulares
A vitória tranquila da França por 3 a 0 sobre o Azerbaijão, nesta quinta-feira (9), pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, chamou atenção por um detalhe histórico. Pela primeira vez desde 1991, os Les Bleus atuaram no Parc des Princes sem contar com nenhum jogador do Paris Saint-Germain.
O técnico Didier Deschamps escalou uma equipe totalmente sem representantes do PSG, mesmo jogando na casa do clube. A França iniciou a partida com Maignan (Milan), Malo Gusto (Chelsea), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern), Theo Hernández (Al Hilal), Olise (Bayern), Khéphren Thuram (Juventus), Rabiot (Milan), Coman (Al Nassr), Ekitike (Liverpool) e Mbappé (Real Madrid).
No banco, estavam Chevalier e Lucas Hernández, também fora da equipe parisiense. Mesmo assim, Deschamps preferiu não utilizar nenhum atleta do PSG, opção que reforçou a ausência de parisienses entre os convocados. O jovem Zaïre-Emery, destaque do clube, estava com a seleção sub-21, enquanto Dembélé, Barcola e Doué ficaram de fora por lesão.
Zidane confirma retorno como treinador e indica cargo que quer assumir
A última vez que a França havia jogado no Parc des Princes sem representantes do PSG foi em 30 de março de 1991, quando venceu a Albânia por 5 a 0, com gols de Franck Sauzée (2), Jean-Pierre Papin (2) e Blendi Nallbani. Naquele time, comandado por Michel Platini, nomes como Cantona, Laurent Blanc e o próprio Deschamps, então jogador do Bordeaux, estiveram em campo.
Mbappé atinge marca histórica em jogo da França
Além do feito curioso envolvendo o PSG, o jogo ficou marcado por mais um número expressivo de Kylian Mbappé. O atacante do Real Madrid marcou o primeiro gol da vitória e chegou a 394 gols oficiais na carreira, igualando a marca atingida por Lionel Messi antes dos 27 anos.
Mbappé alcançou o número em 530 partidas por clubes e seleção, enquanto Messi chegou à mesma marca em 513 jogos pelo Barcelona e pela Argentina, em 2014. O francês ainda tem 12 jogos até completar 27 anos, o que pode lhe permitir ultrapassar o argentino na estatística.
