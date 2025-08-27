menu hamburguer
Barcelona impõe condição para vender meia ao Chelsea

Fermín López é alvo de desejo do clube inglês

imagem cameraFermín López comemora gol pelo Barcelona sobre o Como, no Troféu Joan Gamper (Foto: Josep Lago/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
11:48
O Barcelona impôs a condição de que só aceitará vender o meia Fermín López ao Chelsea por 70 milhões de euros (R$ 442,2 milhões), segundo o "Mundo Deportivo". O clube catalão ainda não recebeu uma oferta formal e estão pacientes com relação a uma transferência.

Internamente, o Barcelona conta com Fermín López para a sequência da temporada e só aceitaria se desfazer do atleta ao Chelsea caso o jogador solicitasse uma saída. O jovem de 22 anos tem contrato até junho de 2029, mas aguarda por mais oportunidades com Hansi Flick.

Na janela de transferências, o Chelsea busca a contratação do meia do Barcelona após uma longa novela sem defecho por Xavi Simmons. Os ingleses encontraram dificuldades nas negociações pelo meia holandês e buscam uma alternativa no mercado.

Os Blues deram 48 horas para Fermín López decidir se está disposto a deixar a Catalunha com destino a Stamford Bridge. Caso o atleta dê sinal positivo, o Chelsea apresentará uma proposta formal ao Barcelona na reta final da janela. O mercado de transferências na Europa se encerra no dia 1º de setembro.

Como está Fermín López, alvo do Chelsea, no Barcelona

Na atual temporada, Fermín López participou apenas de 45 minutos em campo nos jogos do Barcelona, na La Liga. O atleta entrou na vitória sobre o Mallorca, na estreia do Campeonato Espanhol, mas permaneceu no banco de reservas no triunfo de virada por 3 a 2 contra o Levante.

Fermín López comemora gol junto de Lamine Yamal no jogo do Barcelona contra o Valladolid (Foto: Cesar Manso/AFP)

