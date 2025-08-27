Fora dos planos no PSG, Donnarumma pode permanecer no time até janeiro

Próximo do fim da janela de transferências, o PSG ainda não encontrou uma solução para a situação do goleiro Gianluigi Donnarumma. De acordo com o jornal francês "L'Équipe", o clube parisiense e o técnico Luis Enrique não contam mais com o arqueiro italiano, mas não descartam da possibilidade do jogador permanecer até janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar do acordo do goleiro com o Manchester City, as negociações pela sua transferência não evoluem, já que a equipe inglesa deseja concretizar a saída de Ederson ao Galatasaray antes de acertar a transferência. Com contrato até junho de 2026, Donnarumma está fora dos planos do PSG e é visto como o substituto ideal para o brasileiro no time de Pep Guardiola.

continua após a publicidade

O Paris Saint-Germain, inclusive, reduziu a pedida para vender Donnarumma ao City. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os franceses estão dispostos a aceitar um valor entre 30 a 35 milhões de euros (R$ 189,5 milhões a R$ 221,1 milhões). Inicialmente, o PSG estava pedindo 50 milhões de euros (R$ 315,9 milhões) para negociar a saída do goleiro.

Ainda de acordo com o "L'Équipe", o PSG não se abdicará de vender Donnarumma, principalmente a um ano do fim do contrato, mas também não pretende entregá-lo de graça. E o City, que não quer fazer um grande investimento, teria enviado uma primeira oferta muito abaixo das pretensões, inferior a 20 milhões de euros.

continua após a publicidade

Donnarumma em campo pelo Paris Saint-Germain (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

PSG encontrou reposição para Donnarumma

Antes mesmo de liberar Donnarumma para procurar um novo clube, Luis Enrique recomendou e conseguiu a contratação do goleiro Lucas Chevalier junto ao Lille. A transferência está avaliada em 40 milhões de euros (mais de R$ 250 milhões na cotação atual), por um vínculo de cinco temporadas.

Em sua estreia, diante do Tottenham, pela Supercopa da Uefa, o goleiro chegou a falhar em um dos gols sofridos, o que gerou repercussão. Entretanto, o técnico rasgou elogios às características de seu contratado e disse acreditar também em uma postura de liderança.

Na sexta-feira (22), Donnarumma se despediu dos torcedores do PSG na vitória por 1 a 0 sobre o Angers, pela 2ª rodada da Ligue 1. O goleiro não entrou em campo e não vem sendo utilizado por Luis Enrique desde a chegada de Lucas Chevalier.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.