Clube francês desiste da contratação de jogador do Real Madrid

Dani Ceballos esteve muito perto de deixar o Real Madrid para reforçar o Olympique de Marselha, mas a transferência não se concretizou. Segundo o jornal Marca, o meio-campista chegou a ter um acordo com o time, porém, no último momento, o espanhol pediu mais tempo para refletir sobre seu futuro, o que irritou a diretoria do clube francês e levou à retirada da proposta.

As dúvidas do espanhol paralisaram a negociação e mudaram o rumo da situação. O Diario AS confirma que Marselha e Real Madrid chegaram a discutir uma operação por empréstimo com compra obrigatória, avaliada em cerca de 1,1 milhão de euros fixos mais 4 milhões em variáveis. Apesar de os merengues aceitarem a fórmula, Ceballos foi quem barrou a transferência, rejeitando a mudança para a Ligue 1 por considerar que poderia ser um passo atrás em sua carreira.

Ceballos em ação no Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Real Betis é prioridade de Ceballos

Com a desistência do Marselha, o futuro do meio-campista segue indefinido. O Marca aponta que, apesar de ter cogitado seriamente a saída, Ceballos prefere priorizar uma oportunidade de voltar ao Betis, clube onde surgiu e que sempre foi sua primeira opção em caso de despedida do Real Madrid. O problema é que o time de Sevilha está envolvido em outras negociações, como a tentativa frustrada de contratar Antony, o que dificulta avançar pelo jogador neste momento.

Enquanto aguarda uma definição, Ceballos permanece treinando em Valdebebas e busca espaço no elenco de Xabi Alonso. Hoje, ele aparece atrás de nomes como Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Bellingham, além de Güler, que ganhou mais protagonismo com o novo técnico. Mesmo assim, o meia acredita que pode conquistar minutos e voltar a ser relevante no time.

Segundo o "Diario AS", o jogador entende que permanecer no Madrid não será um problema e vê na disputa por espaço uma chance de recuperar terreno e até sonhar novamente com convocações para a seleção espanhola, já que Luis de la Fuente mantém boa consideração por ele.

