Fora do Mundial, Cristiano Ronaldo e Benzema tem reencontro marcado

Nesta quinta-feira (19), foram sorteados os confrontos da semifinal da Supercopa Saudita de 2025, que proporcionou mais um duelo entre Cristiano Ronaldo e Benzema na carreira - se o português confirmar a renovação com o Al-Nassr. Os jogadores foram dois dos muitos craques que ficaram de fora da disputa do Mundial de Clubes, apesar de muitas especulações acerca do nome de Cristiano antes da competição.

O primeiro confronto válido pela semifinal sorteado foi Al-Quadisiya x Al Hilal, que acontece no dia 19 de agosto, às 14h (de Brasília). O Al Hilal, no momento, está disputando o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, e empatou com o Real Madrid nesta quarta-feira (19).

A outra semifinal será disputada entre Al-Nassr x Al-Ittihad, que acontecerá no mesmo dia e horário. O confronto marcará o reencontro de Cristiano Ronaldo e Benzema, uma vez colegas de time no Real Madrid, agora mais uma vez adversários na Arábia Saudita.

Disputam a Supercopa Saudita o vencedor e o segundo colocado da Copa do Rei da Arábia Saudita, além dos dois primeiros times do Campeonato Saudita, todos com base na temporada anterior. Nesse sentido, o vencedor da última Copa do Rei foi o Al-Ittihad, em final contra o Al-Quadisiya - dessa forma, os dois times se classificaram para a Supercopa. Os outros dois vieram da classificação da liga, que teve o Al Hilal com segundo colocado e o Al-Nassr como terceiro. As semis são definidas em jogo único.

Quem leva a melhor entre Cristiano Ronaldo e Benzema? Veja retrospecto

No último confronto entre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e Al-Ittihad de Benzema, melhor para o francês. Pelo campeonato saudita, o campeão venceu por 3 a 2 com direito a gol de Benzema e Kanté.

Cristiano Ronaldo e Benzema foram colegas de equipe no Real Madrid (Foto: Reprodução)

No retrospecto geral, Benzema também leva a melhor. Foram oito partidas entre ele e Cristiano Ronaldo, com quatro vitórias para o francês, dois empates e duas vitórias para o português. Nesses jogos, Ronaldo marcou seis vezes, enquanto Benzema fez seis e ainda deu duas assitências.

