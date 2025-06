Cristiano Ronaldo manda recado para Donald Trump, presidente dos EUA

Nesta segunda-feira (16), o presidente do conselho europeu se encontrou com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o presenteou com uma camisa autografada por Cristiano Ronaldo. O gesto de António Costa aconteceu durante a cúpula do G7, que foi realizada no Canadá.

No autógrafo, Cristiano Ronaldo ainda deixou um recado para o presidente norte-americano, pregando pela paz.

— Para o presidente Donald Trump. Jogando pela paz — escreveu o português.

De férias após não trocar de time para a disputa do Mundial de Clubes, Cristiano Ronaldo aguarda uma definição oficial sobre seu futuro. O português já afirmou que deve ficar no Al-Nassr para a próxima temporada.

Crise no Al-Nassr pode afetar futuro de Cristiano Ronaldo

Após uma temporada decepcionante esportivamente, o Al-Nassr demitiu o diretor executivo do clube, Majed Jaman Alsorour, de forma repentina - como afirmou o próprio. Com futuro indefinido e contrato se encerrando no dia 30 de junho, Cristiano Ronaldo fez uma série de exigências para permanecer na equipe na próxima temporada, e o clube já começou a se movimentar nos bastidores.

Cristiano Ronaldo, que mandou uma camisa autografada a Donald Trump, em ação pelo Al-Nassr no campeonato saudita (Foto: Divulgação)

— Querida torcida do Al Nassr, o preço do amor, da lealdade, da sinceridade e da franqueza com vocês foi alto e custoso. Hoje, meus serviços foram encerrados de uma forma que considero não profissional, inadequada e inaceitável. Por isso, começará uma disputa judicial entre mim e a administração que gere nosso clube, e quem tiver o direito, o terá. (Ele não apresentou nenhum plano, e depois dizem que adotaram todas as suas propostas, que na verdade eram estratégias, não sugestões.) À torcida do Al Nassr, eu digo: que Deus os ajude — afirmou Majed Jaman Alsorour em seu perfil pessoal no X.

