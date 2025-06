Cristiano Ronaldo revela onde vai jogar na próxima temporada

Após a conquista da Nations League com Portugal, neste domingo, na Allianz Arena, o atacante Cristiano Ronaldo acabou com o mistério e revelou onde vai atuar na próxima temporada. CR7 seguirá atuando no Al Nassr, dos Emirados Árabes, e encerrou as especulações sobre a sua participação no Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos a partir do dia 14.

- Futuro? Não vai mudar nada. Al Nassr, sim - disse o jogador, na zona mista do estádio e reproduzida pelos principais jornais portugueses.

O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr se encerra no fim do mês, e ele havia feito postagens enigmáticas nas redes sociais sobre o seu futuro. Problema resolvido.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo marcou um dos gols do empate de Portugal por 2 a 2 com a Espanha no tempo normal. Nos pênaltis, os portugueses venceram o rival por 5 a 3 e ficaram com o título. CR7 foi substituído no segundo tempo, após sentir um desconforto muscular.

- O futuro é pensar no curto prazo. Agora é descansar bem. Tive a lesão, e aquilo foi além… além… Forcei, porque pela Seleção você tem que forçar - afirmou.

Cristiano Ronaldo vibrou com a segunda conquista da Nations League pela seleção portuguesa. Atuando pela equipe nacional, além dos dois títulos da competição, CR7 também venceu a Eurocopa de 2016.

- É sempre especial levantar troféus. Independentemente, de já termos ganho esta competição, para mim, é como se fosse o primeiro. Vocês sabem a paixão que eu tenho de estar aqui, de jogar pela Seleção, de jogar com as minhas cores. O sofrimento, as lagrimas. É especial. Pela nossa nação, pelos portugueses aqui no estádio, os que estão em Portugal torcendo por nós... Os meus filhos são espanhois para me deixarem irritado gritam Espanha. Por isso é espacial e estou muito feliz - encerrou.