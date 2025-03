Endrick ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias, que vão acontecer neste mês de março, contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25, respectivamente. A ausência na lista de Dorival Jr. repercutiu negativamente entre os torcedores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O principal motivo para os questionamentos é o desempenho apresentado por Endrick pelo time espanhol, mesmo atuando poucos minutos. Em comparação aos convocados para a Seleção Brasileira, o ex-Palmeiras é o centroavante que menos precisa de minutos em campo para balançar as redes.

continua após a publicidade

Além disso, o atacante de 18 anos é o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei com quatro gols marcados. A equipe está na semifinal da competição e venceu o primeiro jogo contra o Real Sociedad por 1 a 0. A vaga será decidida dia 1º de abril.

Nesta temporada, Endrick marcou quatro gols em 19 jogos (335 minutos no total), totalizando um gol a cada 83 minutos em campo. Em um levantamento feito em comparação aos demais presentes na pré-lista, quem aparece na sequência é Igor Jesus, que também não foi convocado. Dos listados, apenas João Pedro foi convocado por Dorival Jr.

continua após a publicidade

Endrick (Real Madrid)

19 jogos (335 minutos)

04 gols

1 gol a cada 83 minutos

Igor Jesus (Botafogo)

08 jogos (603 minutos no total)

01 gol

1 gol a cada 603 minutos

João Pedro (Brighton)

11 jogos (797 minutos no total)

04 gols

1 gol a cada 199 minutos

Yuri Alberto (Corinthians)

15 jogos (948 minutos no total)

06 gols

1 gol a cada 158 minutos

➡️Com retorno de Neymar, Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira; veja a lista

Ausência de Endrick na Seleção Brasileira

Logo após a divulgação da lista completa, foi possível observar diversas críticas a Dorival pela não convocação da jovem promessa do futebol brasileiro. No lugar do atacante, o treinador optou por dar oportunidade a João Pedro, do Brighton

Um dos pontos levantados como justificativa para a ausência de Endrick foi o fato de o brasileiro ser reserva do Real Madrid. Mesmo assim, alguns internautas ainda se posicionaram contra a ausência do atacante, de apenas 18 anos.

Internautas repercutem ausência de Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Próximos jogos do Real Madrid

O Real Madrid retorna aos gramados nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), valendo vaga nas quartas de final da Champions League. No primeiro jogo, a equipe de Ancelotti venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1. A partida de volta será disputada Riyadh Air Metropolitano.