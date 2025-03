Depois do sucesso obtido nos últimos anos, especialmente na Copa do Mundo de 2018, quando foi à semifinal, a seleção da Bélgica continua lidando com polêmicas extracampo. Agora, foi a vez do goleiro Koen Casteels rejeitar uma convocação em virtude do retorno de Thibaut Courtois, do Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de ser considerado um dos melhores goleiros do mundo, Courtois era ausência na Bélgica por conta de atritos com o técnico Domenico Todesco, ficando assim, sem atuar pelos Diabos Vermelhos desde junho de 2023. O entrave se deu pela perda da faixa de capitão por parte do goleiro. Em janeiro, porém, o treinador informou que contará com seu retorno, o que causou indignação em Casteels.

continua após a publicidade

- É estranho que a federação tenha mudado de direção e estendido o tapete vermelho para ele, para recebê-lo de braços abertos. Eu acho que é estranho que Courtois possa decidir por conta própria se pode voltar - iniciou em entrevista ao podcast “MidMid.

- Nada é contra Thibaut, mas tem a ver com a federação. Isso não combina com os valores que eu acho que um time ou uma organização esportiva devem ter - acrescentou.

continua após a publicidade

Com o retorno de Courtois, a tendência é que Casteels, que vinha sendo titular, retornasse ao banco de reservas. Em nota, a Federação Belga de Futebol confirmou a saída do jogador.

Keon Casteels em ação pela seleção da Bélgica (Foto: Reprodução/Instagram)

- Nós fomos informados da decisão de Koen Casteels de se retirar da seleção belga. Nós lamentamos a escolha e queremos agradecer Koen por seus anos de dedicação e pelos momentos que compartilhamos - diz a nota.

➡️ Por que a TV perdeu espaço nas receitas dos clubes europeus?



Ainda não há data exata para a próxima convocação da Bélgica, porém, ela deve acontecer nos próximos dias, visto que a equipe retorna aos gramados no dia 20, para visitar a Ucrânia pela Liga das Nações. Ainda na mesma Data Fifa, a equipe joga no dia 23, contra a mesma Ucrânia, só que dentro de casa.

Outras polêmicas de Courtois na Bélgica

Além do atrito com o técnico, Courtois já esteve envolvido em outras polêmicas na seleção belga. A mais famosa delas aconteceu em 2013, quando viveu um caso extraconjugal com a então namorada de Kevin De Bruyne. O goleiro se envolveu com Caroline Lijnen, que namorava o meia do Manchester City. Rumores apontavam que os jogadores não se falavam. Hoje, porém, aparentam ter uma relação amigável.