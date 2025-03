Em jogo movimentado, Tottenham e Bournemouth empataram por 2 a 2 pela 28ª rodada da Premier League. Evanilson, camisa 9 do time visitante, foi um dos destaques da partida, com gol marcado de cobertura após bonita jogada de ataque.

O Tottenham começou a partida em ritmo lento, sendo dominado pelo Bournemouth nas ações ofensivas. Após Tavernier abrir o placar na primeira etapa, Evanilson ampliou o resultado com cavadinha por cima do goleiro Vicário, após receber passe de Kluivert na área. Na mesma etapa, os mandantes arrancaram o empate com gols de Sarr e Son.

Confira abaixo algumas reações sobre o desempenho do brasileiro em Tottenham x Bournemouth ⬇️

Carreira de Evanilson

Revelado pelo Fluminense, Evanilson está no futebol europeu desde 2020, pouco antes de completar 21 anos. O atacante começou sua trajetória internacional no Porto, onde conquistou seis títulos — incluindo a Liga Portuguesa em 2021/22 e teve 60 gols e 17 assistências em 154 partidas.

Com a primeira convocação para a Seleção Brasileira em 2024, Evanilson chegou no Bournemouth no início desta temporada em negociação de até 47 milhões de euros (cerca de R$ 283,2 milhões à época).

No futebol inglês, o brasileiro é titular e destaque da equipe sensação da Premier League, que está na oitava posição na tabela com 44 pontos, três atrás da zona de classificação a competições europeias. Veja os números do camisa 9 na temporada 2024/25 ⬇️

⚔ 23 jogos

⚽ 7 gols

👟 50 finalizações (25 no gol!)

🔑 19 passes decisivos

🚀 32 duelos aéreos ganhos

👊 38 faltas sofridas (!)

🥊 5 pênaltis sofridos (!)

💯 Nota Sofascore 7.06

A Premier League é o campeonato que mais cedeu jogadores convocados para os próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Entretanto, Evanilson foi descartado pelo técnico Dorival Jr.

Evanilson marca gol importante em partida contra o Tottenham (Foto: Justin Tallis/AFP)

