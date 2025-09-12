Florian Wirtz: é craque ou só mídia?

A segunda grande contratação do Liverpool para a temporada 2025/26, Florian Wirtz chegou aos Reds com muita pompa. O alemão foi o grande protagonista da conquista invicta e inédita do Campeonato Alemão pelo Bayer Leverkusen e, devido a isso, o clube de Anfield pagou 135 milhões de euros (aproximadamente R$ 860 milhões na época). Mas será que Florian Wirtz vale tudo isso? Confira a análise aqui no quadro “Esse jogador é craque ou só mídia?” ⬇️

Com 22 anos e 1,77 m, Wirtz atua como meia armador, podendo jogar mais avançado para criar e finalizar. No Liverpool, chega para ser um elo no setor ofensivo ao lado de Salah e Isak, distribuindo o jogo e potencializando o trabalho dos atacantes. O alemão tem espaço para se firmar, já que os concorrentes diretos pela posição não possuem o mesmo peso técnico.

Revelado pelo Bayer Leverkusen, Wirtz passou antes pela base do Colônia, onde marcou 12 gols e deu três assistências em 24 partidas. Já nos primeiros jogos pela base dos Werkself, mostrou impacto imediato, com dois gols e três assistências em quatro partidas. Essa evolução rápida o levou ao time principal, iniciando uma trajetória que o colocaria entre as maiores promessas do futebol mundial.

No início como profissional, Wirtz teve um desempenho discreto pelo Leverkusen: nove jogos e apenas um gol em sua temporada de estreia. Porém, em 2020/21, tudo mudou. Na segunda temporada, o meia conquistou a titularidade e começou sua ascensão meteórica, disputando 38 jogos e participando de 16 gols, sendo oito gols e oito assistências.

Tal desempenho o fez ser notado no cenário internacional, e Wirtz ganhou sua primeira convocação na carreira. Aos 18 anos, o alemão foi chamado por Hansi Flick para iniciar a escrita de sua história na seleção. Em 21/22, o que era para ser um sonho de consolidação virou um grande pesadelo: Wirtz sofreu uma ruptura nos ligamentos cruzados, ficando de fora da reta final da temporada e, consequentemente, da Copa do Mundo. Mesmo assim, antes da lesão, o alemão somou 24 participações em gols em 31 jogos pelo Bayer Leverkusen.

Recuperando-se da grave lesão, Wirtz teve pouco a mostrar em 22/23 e guardou o melhor para a temporada seguinte, na qual viria a fazer história. Comandado por Xabi Alonso, Florian Wirtz teve sua melhor temporada individual até então, marcando 18 gols e distribuindo 20 assistências – 38 participações em gols em 49 jogos. Os números impressionantes demonstraram uma força rara, essencial para a conquista inédita do Campeonato Alemão.

Com o alemão sendo o protagonista do time, o Bayer Leverkusen quebrou a hegemonia do Bayern de Munique, destroçando a sequência de 11 títulos seguidos da Bundesliga pelo clube bávaro e, de forma ainda mais deliciosa, sem perder um jogo. Além disso, os Werkself também ganharam a Taça da Alemanha e ficaram muito perto de alcançar a tríplice coroa, já que chegaram à final da Europa League, onde foram derrotados pela Atalanta.

Wirtz em ação pelo Bayer Leverkusen, na temporada 2023/24 (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

A partir disso, Wirtz já estava consolidado como um dos maiores astros do futebol mundial. O jogador terminou em 12º na premiação da Bola de Ouro, o troféu individual mais visado pelos atletas. Na temporada seguinte, Wirtz continuou em bom momento, apesar de não repetir as conquistas – faturou apenas a Supertaça da Alemanha. Com uma história linda, Wirtz decidiu dar um ponto final na sua passagem pelo Bayer Leverkusen, chegando a 35 gols e 47 assistências em 140 jogos. Sua transferência é recorde: foi a segunda maior contratação da Premier League e a oitava maior da história do futebol.

Mas afinal, Wirtz é craque ou só mídia?

Com uma grande passagem pelo Campeonato Alemão, Wirtz deu o próximo passo e foi tentar a sorte na maior liga futebolística do mundo. Camisa 10 da seleção da Alemanha, com 15 participações em gols em 33 jogos pelo time nacional, o jogador, apesar da pouca idade, chega consolidado como um dos maiores astros do futebol no Liverpool.

Apesar disso, nos primeiros momentos com a camisa dos Reds, Florian Wirtz ainda não demonstrou o desempenho vistoso que tinha no Bayer Leverkusen. O jogador acumula apenas uma assistência em seus primeiros quatro jogos, registrada na Supercopa da Inglaterra, onde o Liverpool foi superado pelo Crystal Palace.

O alemão foi titular em todos os jogos pelo Liverpool na temporada e, apesar de ter começado seu novo capítulo nos Reds de forma tímida, dá para se dizer que o Florian Wirtz é craque. O jogador ainda não cravou com o time de Anfield, mas o sentimento é de que isso pode acontecer a qualquer momento, já que o meio-campista vem apresentando bons desempenhos.

Além disso, Wirtz tem apenas 22 anos e já carrega em seu currículo títulos históricos. O jogador, como já citado, é camisa 10 da Alemanha – número já usado por Lothar Matthäus – o que demonstra seu talento. É claro que, pelo preço pago na transferência, recai muita pressão em cima do alemão, o que faz Wirtz chegar perto de ser uma grande mídia, mas o meio-campista tem tudo para conseguir voltar à boa forma e entrar de volta nos holofotes do cenário mundial do futebol.

