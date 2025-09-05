Kylian Mbappé: É craque ou só mídia?

Capitão da França, Kylian Mbappé é tratado como a principal esperança da equipe de Didier Deschamps, mas também do Real Madrid. Campeão do mundo em 2018 com sua seleção e principal rosto do projeto do PSG nos últimos anos, o atacante não conseguiu ter sucesso em sua primeira temporada na Espanha e busca recolocar os Bleus no caminho dos títulos. Com toda a sua história no futebol, o camisa 10 já pode ser considerado craque? Confira a análise aqui no quadro 'é craque ou só mídia?' ⬇️

Formado no Monaco, Kylian Mbappé despertou o interesse do mundo na temporada 2016/2017 quando foi um dos protagonistas de uma conquista improvável da Ligue 1 sobre o poderoso PSG. Naquele ano, o jovem de até então 17 anos marcou 15 gols e contribuiu com 11 assistências. As grandes atuações fizeram com que o jogador conquistasse sua primeira convocação para a França em março de 2017.

Na temporada seguinte, Mbappé chegou ao PSG com grande expectativa e com a responsabilidade de se tornar a 2ª contratação mais cara da história do futebol. A transferência ainda permanece na vice-liderança, tendo custado 180 milhões de euros (R$ 674,7 milhões, na época) em 2017 e ficando atrás somente da saída de Neymar para a equipe francesa.

Com protagonismo no PSG, Mbappé também foi se tornando pela chave na França ao lado de Antoine Griezmann. Em 2018, o atacante foi titular em seis confrontos, tendo marcado quatro gols e contribuído com quatro assistências. Além disso, o camisa 10 se tornou o 2º atleta mais jovem da história a balançar as redes em uma final de Copa do Mundo atrás somente de Pelé.

No PSG, Mbappé conquistou 15 títulos, mas nunca foi capaz de liderar o clube a uma conquista de Champions League. No entanto, o protagonismo em campo se dividia com as polêmicas que foram crescendo ao redor dele, principalmente em um elenco recheado com grandes nomes e, consequentemente, com egos enormes.

Afinal, Mbappé é craque ou só mídia?

Apesar de um fim de passagem cercado de rusgas, Mbappé se tornou o maior artilheiro da história do PSG com 256 gols marcados e superando nomes como os de Cavani, Ibrahimovic e Neymar. Além da inegável participação chave nas conquistas dos títulos com a equipe no período em que defendeu o clube francês.

No Real Madrid, Mbappé fez uma temporada histórica ao marcar 44 gols em seu primeiro ano com a camisa merengue. E de balançar as redes, o camisa 10 entende. Em Copas do Mundo são 12 gols em duas edições, sendo quatro em finais. A expectativa é de que o francês supere Miroslav Klose e se torne o maior goleador do principal torneio de futebol.

Indiscutivelmente, Mbappé é craque. Embora ainda não tenha conquistado uma Bola de Ouro ou uma Champions League, o atacante é um jogador que será lembrado por uma geração inteira. São inúmeras temporadas atuando no mais alto nível e na elite do futebol, e os títulos e premiações serão consequência do que já fez e ainda tem a produzir no esporte.

