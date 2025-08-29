Darwin Núñez: É craque ou só mídia?

Uma das maiores promessas do Uruguai nos últimos anos, Darwin Núñez faz sua estreia pelo Al-Hilal contra o Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita. O clube pagou 53 milhões de euros (R$ 335,2 milhões) ao Liverpool pela contratação do atacante, que chega para ser a esperança de gols na temporada. Mas o Crescente está certo em depositar essa confiança toda no jogador? Confira a análise aqui no quadro 'é craque ou só mídia?' ⬇️

Revelado pelo Peñarol em 2017, Darwin Núñez viveu um início de carreira meteórico e se destacou por onde passou. Após sair do Uruguai, o centroavante vestiu as camisas do Almería, Benfica e Liverpool até chegar no Al-Hilal, na última janela de transferências, e se somar ao projeto que será desenvolvido pelo técnico Simone Inzaghi.

Contratado pelo Almería em 2019, Darwín Núñez disputou 30 jogos da segunda divisão espanhola, em que marcou 16 gols e contribuiu com duas assistências. A fase do uruguaio em seu primeiro voo na Europa chamou a atenção de diversos clubes, e o atacante foi contratado pelo Benfica na temporada seguinte.

Em Portugal, Darwin Núñez conseguiu um impacto imediato, mas brilhou mesmo em seu segundo ano. Em duas temporadas no Benfica, o centroavante disputou 85 jogos, tendo marcado 48 gols e contribuído com 16 assistências, o que representa 64 participações em gols no período. As boas atuações chamaram a atenção de clubes da Premier League, e o Liverpool venceu a concorrência com Arsenal e Manchester United, e contratou o uruguaio por 100 milhões de euros (R$ 525 milhões, na época) para substituir Sadio Mané.

Com a Celeste Olímpica, Darwin Núñez foi convocado pela primeira vez em 2019, onde marcou um gol em sua estreia em amistoso contra o Peru. O atleta chegou a ser titular na Copa do Mundo de 2022 e é o 3º maior goleador das Eliminatórias para o Mundial de 2026 com cinco gols feitos. No entanto, o atacante vive um jejum de 10 jogos sem balançar as redes pelo Uruguai.

Afinal, Darwin Núñez é superestimado?

No Liverpool, Darwin Núñez não conseguiu corresponder as expectativas que foram criadas e perdeu espaço na última temporada. Com Arne Slot, o uruguaio fez 47 partidas, mas muitas vezes iniciando no banco de reservas. Com apenas sete gols marcados e sete assistências distribuídas, o atacante perdeu valor, e os Reds buscaram recuperar parte do investimento feito em 2022.

A ida para o Al-Hilal representa um retrocesso em termos de carreira para um jogador de 26 anos, que deveria estar vivendo o auge de sua carreira. Apesar da grande quantidade de dinheiro movimentada, Darwin Núñez não é craque e terá dificuldade em retornar ao grande nível do futebol mundial após o insucesso na Inglaterra.

Ainda assim, o atleta tem como dar uma grande contribuição ao Al-Hilal, onde a exigência é menor do que na Premier League. Além disso, o atacante tem a responsabilidade de ser "o cara" do Uruguai na próxima Copa do Mundo em meio as ausências Luís Suárez e Cavani.

