Ainda não está definido quem será o representante sul-americano no Intercontinental, torneio anual realizado no fim do ano com formato semelhante ao antigo Mundial de Clubes. No entanto, o possível adversário do campeão da Libertadores na semifinal já foi confirmado: o Pyramids. A equipe egípcia garantiu sua vaga ao derrotar o poderoso Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1, na terça-feira (23), no King Abdullah Sports City, em Jidá. Flamengo, Palmeiras e São Paulo ainda disputam a vaga via Glória Eterna.

Como foi a partida? ⚽

A etapa inicial foi equilibrada. O Al-Ahli manteve maior posse de bola durante todo o tempo, mas criou poucas oportunidades de gol. Aos 21', o Pyramids abriu o placar com Fiston Mayele e esteve próximo de ampliar, mas o atacante desperdiçou uma grande chance por falta de precisão na tomada de decisão. Na sequência, o Al-Ahli conseguiu um pênalti na saída de bola e empatou a partida com Ivan Toney, aos 45'. No segundo tempo, o time africano impôs seu ritmo e dominou as ações. Em noite inspirada, o autor do primeiro gol da partida marcou mais duas vezes em um intervalo de quatro minutos, selando o placar e garantindo a histórica classificação.

🔵⚪ Pyramids 🤝 Intercontinental 🏆

O Pyramids enfrentará o vencedor do confronto entre o Cruz Azul (México), campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, e o campeão da Libertadores. A partida está marcada para o dia 10 de dezembro. O representante do continente africano volta a campo no dia 13 de dezembro, pela fase semifinal da competição.

A entidade do Egito retomou o protagonismo continental — e agora também mundial — na última temporada, ao conquistar sua primeira taça da Liga dos Campeões da CAF, superando o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em dois jogos. O clube, aliás, ganhou notoriedade no fim da década de 2010 ao atrair nomes do futebol brasileiro, como o técnico Alberto Valentim e os atacantes Keno e Ribamar.

Libertadores 🌎

Agora, resta apenas a definição do campeão da Libertadores para que todos os participantes do Intercontinental deste ano estejam confirmados. Os confrontos de ida das quartas de final da movimentaram o cenário sul-americano na última semana, com destaque para os clubes brasileiros.

No Monumental de Núñez, na Argentina, o Palmeiras superou o River Plate por 2 a 1, no dia 17, e decide a vaga nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No Estádio Casa Blanca, em Quito, a LDU venceu o São Paulo por 2 a 0 no dia 18 de setembro, e agora tenta administrar a vantagem no duelo de volta, marcado para o dia 25, às 19h, no MorumBis. No Maracanã, o Flamengo derrotou o Estudiantes por 2 a 1, também no dia 18, e reencontra os argentinos no jogo da volta desta quinta-feira (25), às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

Flamengo e Estudiantes, no Maracanã, em jogo válido pela Libertadores 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O único duelo encerrado é o confronto argentino entre Racing e Vélez Sarsfield. La Academia venceu os dois jogos: 1 a 0 em casa, no Estádio Presidente Perón, no dia 23, e 1 a 0 como visitante, no José Amalfitani, no dia 16, garantindo vaga antecipada nas semifinais.

