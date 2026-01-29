Lucas Paquetá desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (29) sob recepção da Nação para oficializar a assinatura de contrato válido por cinco temporadas com o Flamengo. O retorno ao país natal ocorreu em meio ao interesse de um antigo admirador de seu futebol, o técnico Pep Guardiola, que já manifestou desejo de contar com o jogador em sua equipe no passado.

A declaração ocorreu após a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Galatasaray, no Etihad Stadium, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Depois do confronto, o repórter Fred Caldeira questionou o catalão sobre sua avaliação a respeito da ida de Lucas para o futebol brasileiro.

— Ele é muito bom para proteger a bola, tem gol, personalidade. É um jogador fantástico. Fico feliz que tenha decidido voltar ao Brasil para estar com a sua gente. Desejo tudo de melhor para ele — disse Pep à TNT.

Com o resultado, o Manchester garantiu classificação direta para as oitavas de final do torneio ao encerrar a fase na oitava colocação, com 16 pontos, alcançados por meio de cinco vitórias, um empate e duas derrotas, além de 15 gols marcados e nove sofridos.

Sonho de Guardiola? 💭

Após sua primeira temporada pelo West Ham, Paquetá passou a ser alvo da diretoria do City por indicação de Guardiola, admirador declarado do jogador. À época, com 25 anos, o clube inglês apresentou proposta de 70 milhões de libras aos Hammers (cerca de R$ 437 milhões na cotação do período).

Naquele contexto da temporada 2022/23, Paquetá marcou cinco gols e distribuiu sete assistências em 41 partidas pelo West Ham, desempenho que o colocou entre os destaques da campanha do título da Conference League, primeiro troféu do clube em 43 anos. No ano, o meio-campista passou a vestir a camisa 10 após a saída de Manuel Lanzini.

Três anos depois, após enfrentar o julgamento relacionado à suspeita de envolvimento em manipulação de resultados por meio de cartões amarelos associados a apostas, Paquetá retorna ao Flamengo aos 28 anos, em transação avaliada em 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões).

