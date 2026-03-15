Inédito: Campeonato Europeu tem 100% dos clubes com chance de título e risco de queda

O mundo do futebol costuma se orgulhar da competitividade dos campeonatos europeus, mas o que está acontecendo no Campeonato Polonês em 2026 é um tanto diferente. Neste domingo (15), o cenário da Ekstraklasa (a primeira divisão polonesa) atingiu um nível de imprevisibilidade impressionante no futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com a maioria das equipes tendo disputado 25 de 36 rodadas, a distância entre o título e o rebaixamento é mínimo. O líder Zaglebie Lubin soma 41 pontos, enquanto o lanterna Bruk-Bet Termalica tem 22. São apenas 19 pontos de diferença com 36 ainda em disputa para a maioria.

continua após a publicidade

O líder do Campeonato Polonês é o Zaglebie Lubin com 41 pontos (Foto: Reprodução / Instagram)

O cenário fica ainda mais impressionante no meio da tabela: apenas 10 pontos separam o topo da 13ª posição. Na prática, duas rodadas perfeitas podem transformar um figurante em candidato direto à taça.

A crise não poupa nem a tradição. O Legia Varsóvia, maior campeão do país com 15 títulos e único clube a nunca cair desde a Segunda Guerra Mundial, ocupa hoje a perigosa 16ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento, surpreendente no contexto do futebol polonês.

continua após a publicidade

Já o Widzew Lodz, que abriu os cofres e investiu cerca de 23 milhões de euros (R$ 138,8 milhões) em reforços, amarga a penúltima posição no atual do campeonato europeu. O investimento, que deveria garantir o topo, hoje serve apenas para tentar evitar um desastre histórico.

O Legia Varsóvia é o maior campeão da história do Campeonato Polonês (Foto: Reprodução / Instagram)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Esse nivelamento não é por acaso. Nas últimas 10 edições da liga, cinco clubes diferentes levantaram o troféu. Embora o Legia tenha dominado metade desse período, não vence desde 2020/21, mostrando que a hegemonia deu lugar a uma imprevisibilidade que vem chocando o futebol europeu.