Sorteio da Champions League: veja horário e onde assistir

A Uefa realiza nesta sexta-feira (30) o sorteio que definirá os confrontos dos playoffs da Champions League 2025/26. O evento acontece em Nyon, na Suíça, a partir das 8h (de Brasília), e será transmitido ao vivo pela TNT Sports, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

O sorteio marca o início do mata-mata da competição e envolve as equipes que terminaram a fase de liga entre a 9ª e a 24ª colocação. Os confrontos serão disputados em ida e volta, com os times de melhor campanha decidindo a vaga em casa.

Quem participa do sorteio dos playoffs?

Ao todo, 16 clubes estarão no sorteio desta sexta-feira. Entre eles, estão alguns dos principais gigantes do futebol europeu que não conseguiram vaga direta nas oitavas de final, como Real Madrid, PSG, Inter de Milão e Juventus. Confira os times que disputarão os playoffs da Champions League:

Real Madrid

Inter de Milão

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brugge

Galatasaray

Monaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

Já as equipes que terminaram a fase de liga entre a 1ª e a 8ª posição avançaram diretamente às oitavas de final: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City.

Como funciona o sorteio da Champions League?

O sorteio dos playoffs segue critérios definidos a partir da classificação final da fase de liga. As equipes são divididas em dois grupos: os cabeças de chave, que ficaram entre o 9º e o 16º lugar, e os não cabeças, do 17º ao 24º.

A Uefa organiza o sorteio em duplas. O 9º e o 10º colocados, por exemplo, serão sorteados para enfrentar o 23º ou o 24º. O mesmo modelo se repete com as demais posições, sempre respeitando a ordem da tabela. Não há qualquer restrição de país, permitindo confrontos entre clubes da mesma liga.

Além disso, o chaveamento das oitavas de final já fica previamente determinado. Os clubes que terminaram a fase de liga nas duas primeiras posições enfrentarão, nas oitavas, vencedores dos confrontos envolvendo os classificados entre o 15º e o 18º lugares, conforme o desenho do torneio.

Datas dos jogos e próximos sorteios

As partidas de ida dos playoffs da Champions League estão marcadas para os dias 17 e 18 de fevereiro. Já os confrontos de volta serão disputados na semana seguinte, em 24 e 25 de fevereiro. Os oito vencedores avançam às oitavas de final.

Após a definição dos classificados, a Uefa realizará um novo sorteio, no dia 27 de fevereiro, para determinar os confrontos das oitavas, quartas de final e semifinais, com todo o caminho até a decisão já estabelecido.

Calendário da Champions League 2025/26

Playoffs: 17/18 e 24/25 de fevereiro

Sorteio das oitavas, quartas e semifinais: 27 de fevereiro

Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março

Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril

Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio

Final: 30 de maio

Troféu e bola da final da Champions League de 2024/25 (Foto: Reprodução/Uefa)

