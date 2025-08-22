Demitido após Libertadores sub-20, técnico projeta Flamengo x Barcelona

Ex-técnico do sub-20 do Flamengo, Cleber dos Santos não acredita em favoritismo na decisão do Mundial sub-20 contra o Barcelona, que acontece neste sábado (23), no Maracanã. Comandante rubro-negro na conquista da Libertadores da categoria em março, o treinador exaltou os dois clubes presentes na Copa Intercontinental como "referências em formação de atletas", em entrevista ao Lance!.

— O Flamengo, assim como o Barcelona, é referência mundial em formação de atletas. O Flamengo tem um elenco muito qualificado e que já provou sua força conquistando o título da Libertadores. Em uma final, os detalhes decidem, e acredito que as chances são equilibradas. Não coloco um favorito, porque ambos têm talentos capazes de decidir o jogo — projetou o profissional.

Cleber assumiu sub-20 o Fla em outubro de 2024, após a promoção de Filipe Luís ao profissional. Em março deste ano, conduziu a equipe à conquista da Libertadores, superando o Palmeiras na final. Mesmo assim, a diretoria rubro-negra optou por troca no comando. O técnico admite que gostaria de seguir o trabalho, mas diz entender a decisão.

— No futebol, nem sempre a continuidade está relacionada a resultados. Entendi a decisão como parte da dinâmica natural dos clubes e escolhas pessoais. Claro que gostaria de seguir o trabalho, mas saí com a consciência tranquila de que entreguei um trabalho consistente, proporcionando evolução dos atletas e conquistas importantes para o Flamengo — declarou.

Para o lugar de Cleber dos Santos, o Mais Querido contratou o Nuno Campos. Contudo, o português pediu demissão apenas três meses após assumir o time, e o Flamengo precisou buscar um novo treinador. O escolhido vou Bruno Pivetti, que comanda a equipe sub-20 desde julho. Para Cleber, a instabilidade no comando pode ser prejudicial ao desenvolvimento dos atletas.

— Mudanças frequentes sempre trazem instabilidade, principalmente em categorias de base, onde a consistência é fundamental para o desenvolvimento. Cada treinador tem uma ideia, um método, e isso exige readaptação dos atletas. Acredito que a continuidade é um fator essencial para consolidar processos e dar segurança aos jovens — analisou o técnico.

Por fim, o Lance! questionou Cleber sobre o sentimento de ver o grupo decidir o Mundial sub-20 contra o Barcelona. O ex-treinador rubro-negro disse que, apesar de participar da formação do elenco e da conquista da Libertadores, os méritos em caso de título serão dos jogadores e da atual comissão técnica.

— Participei da formação desse grupo e do processo que levou o Flamengo até a decisão, mas o mérito principal é sempre dos jogadores e da comissão que está à frente hoje. Fico feliz em ter deixado uma contribuição que pode render frutos tão importantes para o clube — afirmou.

Flamengo e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), e a bola rola às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, com transmissão de TV Globo e SporTV. A competição é disputada em jogo único, e quem vencer leva o troféu do Mundial sub-20.

Cleber dos Santos levou o Flamengo à final da Libertadores sub-20; equipe enfrenta o Barcelona no Mundial da categoria (Foto: Divulgação/Conmebol)

