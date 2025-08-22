Flamengo e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), na decisão do Mundial sub-20. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, com transmissão de TV Globo e SporTV. A competição é disputada em jogo único, e quem vencer leva o troféu. ➡️ Clique para assistir no SporTV via Globoplay.

Ficha do jogo FLA BAR Mundial sub-20 Final Data e Hora Sábado, 23 de agosto, às 16h30 Local Estádio do Maracanã Árbitro Jhon Ospina (COL) Assistentes Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL) Var Augusto Menendez (PER) Onde assistir

Flamengo sub-20 x Barcelona sub-20: como chegam os times?

O Rubro-Negro defende o título da Copa Intercontinental após a conquista de 2024 sobre o Olympiacos, também no Maracanã. Atual bicampeão da Libertadores, o Fla vive 2025 de instabilidade, sobretudo no comando técnico. Apesar do título continental em março, o clube optou por demitir o treinador Cléber dos Santos. Para o lugar do comandante, o Mais Querido trouxe o português Nuno Campos, que pediu demissão após três meses no cargo

Agora, os Meninos do Ninho são treinados por Bruno Pivetti, contratado em julho. Além do novo técnico, o Flamengo conta com alguns destaques, entre eles Matheus Gonçalves, Lorran e Daniel Sales, todos com experiência na equipe profissional.

Já o Barcelona retornou aos treinos há três semanas e conta com desfalques de jogadores considerados importantes no elenco. Diego Kochen, Jofre Torrents, Dro, Toni e Guille Fernández estão integrados ao elenco da equipe principal comandado por Hansi-Flick.

Ainda assim, o Barça entra em campo motivado por fazer seu primeiro jogo oficial no Brasil em 125 anos de história. Além disso, o clube conta com o brasileiro Juliano Belletti, autor do gol do título dos culés na Champions League 2005/2006, como treinador.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Barcelona pelo Mundial sub-20

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BARCELONA

JOGO ÚNICO - MUNDIAL SUB-20

📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 1630h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo e SporTV;

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL);

🚩 Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL);

🖥️ VAR: Augusto Menendez (PER).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Bruno Pivetti)

Lucas Furtado; Daniel Sales, João Victor (Da Mata), Iago e Gusttavo; Fabiano, Pablo Lúcio e Matheus Gonçalves; Lorran, Ryan Roberto (Joshua) e Pedro Leão.

BARCELONA (Técnico: Juliano Belletti)

Eder Aller; Xavi Espart, Alexis Olmedo, Álvaro Cortés e Cuenca; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez e Quim Junyent; Juan Hernández, Gistau e Jan Virgili.