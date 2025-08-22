Flamengo x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Mundial sub-20
Equipes se enfrentam em jogo único no Maracanã, pelo título da Copa Intercontinental
Flamengo e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), na decisão do Mundial sub-20. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, com transmissão de TV Globo e SporTV. A competição é disputada em jogo único, e quem vencer leva o troféu. ➡️ Clique para assistir no SporTV via Globoplay.
Ficha do jogo
Flamengo sub-20 x Barcelona sub-20: como chegam os times?
O Rubro-Negro defende o título da Copa Intercontinental após a conquista de 2024 sobre o Olympiacos, também no Maracanã. Atual bicampeão da Libertadores, o Fla vive 2025 de instabilidade, sobretudo no comando técnico. Apesar do título continental em março, o clube optou por demitir o treinador Cléber dos Santos. Para o lugar do comandante, o Mais Querido trouxe o português Nuno Campos, que pediu demissão após três meses no cargo
Agora, os Meninos do Ninho são treinados por Bruno Pivetti, contratado em julho. Além do novo técnico, o Flamengo conta com alguns destaques, entre eles Matheus Gonçalves, Lorran e Daniel Sales, todos com experiência na equipe profissional.
Já o Barcelona retornou aos treinos há três semanas e conta com desfalques de jogadores considerados importantes no elenco. Diego Kochen, Jofre Torrents, Dro, Toni e Guille Fernández estão integrados ao elenco da equipe principal comandado por Hansi-Flick.
Ainda assim, o Barça entra em campo motivado por fazer seu primeiro jogo oficial no Brasil em 125 anos de história. Além disso, o clube conta com o brasileiro Juliano Belletti, autor do gol do título dos culés na Champions League 2005/2006, como treinador.
Confira as informações do jogo entre Flamengo e Barcelona pelo Mundial sub-20
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X BARCELONA
JOGO ÚNICO - MUNDIAL SUB-20
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 1630h (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: TV Globo e SporTV;
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL);
🚩 Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL);
🖥️ VAR: Augusto Menendez (PER).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Bruno Pivetti)
Lucas Furtado; Daniel Sales, João Victor (Da Mata), Iago e Gusttavo; Fabiano, Pablo Lúcio e Matheus Gonçalves; Lorran, Ryan Roberto (Joshua) e Pedro Leão.
BARCELONA (Técnico: Juliano Belletti)
Eder Aller; Xavi Espart, Alexis Olmedo, Álvaro Cortés e Cuenca; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez e Quim Junyent; Juan Hernández, Gistau e Jan Virgili.
