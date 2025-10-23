LDU x Palmeiras: inteligência artificial crava resultado do jogo na Libertadores

A poucas horas do confronto decisivo em Quito, que irá deixar o Palmeiras ou a LDU a um passo da final da Libertadores, a inteligência artificial Chat GPT analisou dados, desempenho recente e o fator altitude para projetar o desfecho do duelo desta quinta (22). A bola rola às 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

"Com base nos dados e no histórico, minha previsão pessoal seria: LDU Quito 0 – 1 Palmeiras. Vejo o Palmeiras capaz de ganhar fora de casa em eliminação, dado seu elenco e nível nesta Libertadores. A LDU, em casa, dificilmente perderá por muitos gols, especialmente considerando a altitude e o fator mando. Portanto, vantagem mínima para o Palmeiras, mas não descarto um empate ou jogo de poucos gols".

LDU x Palmeiras

A provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Burno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Outros relacionados: Marcelo Lomba, Luiz Sá, Giay, Jefté, Benedetti, Micael, Emi Martínez, Raphael Veiga, Allan, Facundo Torres, Ramón Sosa e Bruno Rodríguez. A lista com os nomes que viajaram para o confronto foi divulgada pelo "Ge". A partida de volta acontece no dia 30, no Allianz Parque.

➡️ Argentinos se revoltam com arbitragem em Flamengo x Racing: 'Era gol'

Dono da melhor campanha na fase de grupos, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir a vaga para a final em casa. O jogo de ida acontece nesta quinta-feira (23), em Quito, enquanto a volta será disputada sete dias depois, no Allianz Parque. Caso avance à decisão, o Verdão enfrentará Racing, da Argentina, ou Flamengo na grande final da Copa Libertadores.

continua após a publicidade