Tottenham e Manchester United garantiram vaga na final da Europa League com atuações convincentes nas semifinais. O time londrino superou o Bodø/Glimt, na Noruega, com relativa tranquilidade, vencendo por 5 a 1 no placar agregado e demonstrando clara superioridade. Já o Manchester United goleou o Athletic Bilbao por 4 a 1 no jogo de volta, fechando a eliminatória com um impressionante 7 a 1 no total.

Para o confronto, o Tottenham busca quebrar um tabu que o persegue. A equipe não conquista um título desde 2007/08, quando levantou a Copa da Liga Inglesa. Internacionalmente, o time não levanta um troféu desde 1983/84, quando ganhou a extinta Copa da Uefa. O Manchester United, por outro lado, disputará a terceira final de Europa League desde 2016/17. Os Red Devils saíram campeões na primeira ocasião, contra o Ajax, e foram superados pelo Villarreal em 2020/21.

O Lance! preparou um guia para você ficar por dentro de tudo da final da Europa League.

Quando e onde será a grande final da Champions League?

A final será disputada no dia 21 de maio, quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. O estádio, com capacidade para mais de 50 mil torcedores, foi uma das sedes da Copa do Mundo de 1982.

Como foram os jogos?

Tottenham administra e vence Bodø/Glimt com tranquilidade

O primeiro tempo da partida na Noruega foi morno, com as duas equipes se estudando. O Bodø/Glimt precisava do resultado diante da sua torcida, mas o Tottenham se mostrou seguro defensivamente e não permitiu grandes chances ao adversário.

Tottenham comemora o segundo gol de Pedro Porro (Foto: Reprodução/X)

Na etapa final, o jogo ganhou ritmo. O time norueguês tentou se lançar ao ataque, mas foi o Tottenham quem aproveitou melhor as oportunidades. Solanke abriu o placar, e minutos depois Pedro Porro marcou um belo - e confuso - gol, selando a vitória e a classificação dos londrinos para a final.

Manchester United goleia Athletic Bilbao e avança com moral

Na outra semifinal, o Manchester United enfrentou um adversário tradicional e competitivo: o Athletic Bilbao. Após vencer por 3 a 0 fora de casa no jogo de ida, os Red Devils confirmaram a vaga na final com uma goleada por 4 a 1 em Old Trafford.

Jogadores do Manchester United comemoram gol diante do Athletic Bilbao pela Europa League (Foto: Oli Scarff/AFP)

O Bilbao começou melhor e abriu o placar com Jauregizar, reacendendo a esperança dos bascos. Ainda no primeiro tempo, o United pressionou em busca do empate. No segundo tempo, o cenário mudou: o time inglês passou a controlar o jogo. Mount empatou, Casemiro virou e, nos minutos finais, Højlund ampliou. Mount voltou a marcar e fechou a goleada, garantindo a vaga na decisão.

