O Tottenham venceu o FK Bodø/Glimt por 2 a 0 em um jogo de ritmo lento, válido pela partida de volta das semifinais da Europa League, disputado nesta quinta-feira (8), no Aspmyra Stadion, na Noruega. O primeiro gol foi marcado de cabeça por Solanke, enquanto Pedro Porro ampliou em um lance curioso no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Tottenham se classificou para a grande final da Europa League. A equipe inglesa já havia vencido o jogo de ida por 3 a 1 e poderia até perder por um gol de diferença que garantiria ainda assim a vaga. Na decisão, o time enfrentará o Manchester United, em um clássico inglês que promete ser acirrado.

continua após a publicidade

Bodø/Glimt x Tottenham: Como foi o jogo?

O confronto entre os times começou morno, e o primeiro tempo seguiu nessa tônica. As equipes chegavam, porém, sem apresentar perigos. O Bodø/Glimt, jogando em casa e atrás do placar, criava mais e procurava reagir no confronto para buscar o resultado. O time dominou a posse de bola, pressionando o Tottenham em busca do gol. Entretanto, apesar de estar melhor na primeira etapa, o clube norueguês não foi letal suficiente e não conseguiu abrir o placar, permanecendo a dois gols atrás no resultado agregado.

➡️Ex-Real Madrid, Beckham diz que quase jogou no Barcelona

Na segunda etapa, o jogo permaneceu nos mesmos moldes, bem morno e arrastado. O Tottenham continuava recuado e tentando achar uma chance em um contra-ataque, porém, dessa vez, mesmo jogando atrás, a equipe conseguia administrar o jogo. O Bodø/Glimt tentava chegar à meta do time, dominava a posse de bola, assim como no primeiro tempo, porém não tinha eficácia.

continua após a publicidade

Solanke comemorando o primeiro gol da partida, entre Tottenham e Bodø/Glimt (Foto: Reprodução/X)

Diante disso, os Spurs não perdoaram o clube norueguês e abriram o placar com Solanke. Em uma cobrança de escanteio, aos 18 minutos do segundo tempo, o atacante subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para baixo, sem chances para o goleiro Haikin.

O gol do centroavante inglês abriu o caminho na partida; minutos depois, aos 24', o Tottenham encaixou um contra-ataque em velocidade, e a bola foi invertida para o lateral Pedro Porro. Em um lance estranho, o jogador cruzou - ou chutou - e a bola encobriu o goleiro, bateu na trave e foi parar no fundo da rede. Se foi intencional ou não, só o espanhol sabe. O que sabemos é que, com esse gol, o Tottenham selou sua classificação para a final da Europa League.

O que vem por aí?

O FK Bodø/Glimt volta a campo na próxima segunda-feira (12), às 14h (de Brasília), fora de casa, contra o Aalesund, em partida válida pelo Campeonato Norueguês. Já o Tottenham busca se recuperar na Premier League e enfrenta o Crystal Palace, no domingo (11), às 10h15 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium.

✅ FICHA TÉCNICA

FK Bodø/Glimt 0x0 Tottenham - Europa League

Jogo de volta - Semifinal

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR).

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Høgh (BOD); Brennan Johnson (TOT)

🟥 Cartões vermelhos: -

FK BODØ/GLIMT (Técnico: Kjetil Kutsen)

Haikin; Bjørkan, Gundersen, Moe, Sjøvold; Saltnes, Berg, Evjen; Hauge, Høgh, Blomberg.

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Pedro Porro, Christian Romero, van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma; Brennan Johnson, Kulusevski, Richarlison; Solanke.