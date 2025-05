A grande final da Champions League está decidida: o PSG enfrentará a Inter de Milão na disputa pelo título. O clube parisiense garantiu a vaga ao vencer o Arsenal, enquanto a equipe italiana superou o Barcelona em uma semifinal histórica. Em uma das decisões mais equilibradas dos últimos anos, ambas as equipes chegam com muita moral, após grandes atuações nas fases anteriores.

continua após a publicidade

Será a primeira vez em 21 anos que uma decisão do principal torneio europeu não terá um time espanhol, inglês e alemão. Além disso, será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes, que até então só haviam se enfrentado em partidas amistosas.

O Lance! preparou um guia para você ficar por dentro de tudo da final da Champions League.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Quando e onde será a grande final da Champions League?

A final será disputada no sábado, dia 31 de maio, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Inaugurado em 2005, o estádio é a casa do Bayern de Munique e tem capacidade para 75 mil espectadores.

Como foram os jogos?

Com duas viradas, Inter de Milão vence Barcelona

Na primeira semifinal, a Inter de Milão protagonizou um confronto memorável contra o Barcelona. Em uma disputa com 13 gols no agregado, os dois clubes entregaram um dos duelos mais emocionantes da história da competição. Após um empate por 3 a 3 no Estádio Olímpico de Montjuïc, a decisão ficou para Milão.

continua após a publicidade

➡️Na prorrogação e com duas viradas, Inter bate o Barcelona e vai à final da Champions

Lamine Yamal em ação do jogo do Barcelona contra Inter de Milão pela semifinal da Champions (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

O primeiro tempo começou equilibrado, com o Barcelona mais ofensivo. No entanto, foi a Inter quem abriu o placar com Lautaro Martínez. Logo depois, Çalhanoglu ampliou de pênalti. Mas, como diz o ditado: "2 a 0 é o placar mais perigoso do futebol". No segundo tempo, o Barça reagiu: Eric García diminuiu, Dani Olmo empatou e, nos minutos finais, Raphinha virou para o time catalão.

A Inter não se abateu e Acerbi empatou o jogo, levando a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Frattesi marcou e selou a classificação da equipe italiana para a final da Champions League.

PSG vence Arsenal dentro de casa e garante vaga

Após vencer o Arsenal por 1 a 0 em Londres, o PSG chegou com vantagem ao segundo jogo da semifinal e confirmou a classificação jogando em casa. Apesar do favoritismo, o time parisiense enfrentou forte resistência do clube inglês.

➡️PSG vence o Arsenal e encara a Inter de Milão na final da Champions League

PSG x Arsenal pela Champions (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

O Arsenal começou melhor, pressionando e criando boas oportunidades. O PSG, por sua vez, soube segurar o ímpeto adversário e foi eficiente quando teve chances: Fabián Ruiz acertou um belo chute e abriu o placar. No segundo tempo, Vitinha teve a chance de ampliar de pênalti, mas desperdiçou. Mesmo assim, Hakimi marcou o segundo gol parisiense. Saka ainda descontou para o Arsenal, mas não foi suficiente para evitar a eliminação dos Gunners.