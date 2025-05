Veja quanto Inter e PSG faturaram por vaga na final da Champions League

A Inter de Milão e o Paris Saint-Germain garantiram vaga na grande final da Champions League da temporada 2024/25. As equipes duelam no dia 31 de maio na Allianz Arena, em Munique, e buscam o título mais importante para o futebol de clubes do mundo. Os italianos tentam o tetracampeonato continental, enquanto o clube francês mira a taça inédita em sua galeria. Mas além do troféu, os rivais também faturam um alto valor pela vaga.

No total, a Uefa investiu 2,46 bilhões de euros, ou R$ 15,9 bilhões na cotação atual, em premiações para todas as equipes e em todas as fases da competição. O valor é um recorde de investimento da entidade, que alterou nesta temporada o formato de disputa da Champions.

PSG x Arsenal pela Champions (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

Cada um dos 36 participantes da fase de liga recebeu inicialmente um valor base por sua classificação, independentemente de seus resultados nos jogos. Após o fim da fase inicial, os valores pagos aumentaram progressivamente de acordo com as posição na tabela.

A Inter garantiu a vaga na decisão após um duelo histórico contra o Barcelona nas semifinais. Foram dois empates por 3 a 3, na ida e na volta, o que levou a partida para a prorrogação. No tempo extra, os italianos arrancaram mais um gol, fechando o placar em 4 a 3.

Do outro lado, o PSG teve uma classificação mais confortável. Venceu o Arsenal na ida por 1 a 0 na Inglaterra e por 2 a 1 no jogo de volta na capital francesa. Essa é a segunda final da história do clube na Liga dos Campeões. Em 2020, ficou com o vice diante do Bayern de Munique.

Frattesi comemora gol pela Inter contra o Barcelona (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Quanto Inter e PSG faturaram

A vaga rendeu aos dois clubes 18,5 milhões de euros (R$ 120 milhões) apenas por terem chegado à decisão. Agora, os times brigam pelo título, que renderá mais 6,5 milhões de euros (R$ 42 milhões). Ou seja, no total, o vencedor da Champions em 2024/25 fica com 25 milhões de euros (R$ 162 milhões) em premiação.

O prêmio acumulado pelas equipes pode chegar perto dos 100 milhões de euros, quase R$ 650 milhões. Isso depende da posição na tabela da fase de liga e, na sequência, do caminho que ela fez na competição, o que altera os valores de premiação.

O PSG, por exemplo, foi abaixo do esperado na primeira fase e foi apenas o 15º dos 36 times, o que o obrigou a passar pelos playoffs. Eliminou o francês Brest, Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Do outro lado, a Inter foi a 4ª colocada e passou direto para as oitavas de final. Enfrentou o Feynoord, Bayern de Munique e Barcelona. Ou seja, o time italiano fez dois jogos a menos que o rival francês neste caminho até a decisão.