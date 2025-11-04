menu hamburguer
Futebol Internacional

'Final antecipada' na Champions League: PSG ou Bayern, quem leva o título de melhor do mundo?

Duelo continental marca o encontro de duas equipes em alta na temporada 2025/26


Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/11/2025
13:20
Harry Kane e Pacho disputam a bola em PSG x Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)
imagem cameraHarry Kane e William Pacho disputam bola na partida entre PSG e Bayern de Munique, válida pelo Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Paul Ellis/AFP)
  
  

PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (4), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O aguardado confronto, considerado um dos mais esperados desde o sorteio, promete responder a uma das principais questões do início da temporada europeia: qual é o melhor time do mundo?

Donos do país 🏆

PSG e Bayern, como de costume, mantêm ampla hegemonia em seus respectivos cenários nacionais, dominando tanto as ligas quanto as competições de copa na França e na Alemanha. O clube parisiense lidera a Ligue 1 após 11 rodadas, somando 24 pontos, com sete vitórias, três empates e uma derrota, além de 21 gols marcados e nove sofridos. A equipe está dois pontos à frente do segundo colocado, embora o técnico Luis Enrique tenha optado por alternar o elenco em algumas partidas. Já o Bayern iniciou a temporada de forma avassaladora, conquistando 15 vitórias nos primeiros 15 jogos, o melhor começo de um clube das cinco principais ligas europeias em toda a história.

Líderes da Orelhuda 🔢

Na Champions League, o cenário mantém-se semelhante, com PSG e Bayern integrando o grupo das cinco equipes que seguem invictas após três rodadas, ao lado de Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid. No entanto, os franceses e os alemães lideram esse seleto bloco pelo saldo de gols — principal critério de desempate. Ambos apresentam saldo positivo de dez gols, mas o atual campeão leva ligeira vantagem por ter marcado 13 vezes, contra 12 do Bayern, enquanto as duas equipes sofreram apenas dois gols cada.

🔵🔴 Paris Saint-Germain – Temporada 2025/26

Jogos: 15
🏆 Vitórias: 11
🤝 Empates: 3
Derrotas: 1
📊 Aproveitamento: 80%
🛡️ Jogos sem sofrer gols: 7 (47%)
🥅 Gols marcados: 36
🥅 Gols sofridos: 14
🎯 Grandes chances de gol: 52 (21 convertidas)
🛡️ Grandes chances cedidas: 25
🎯 Finalizações por jogo: 17.7 (6.9 no gol)
🥅 Finalizações sofridas por jogo: 8.7 (2.8 no gol)
Posse de bola: 70.7%
🏃 Posses ganhas no último terço por jogo: 6.2
🔄 Bolas recuperadas por jogo: 47.9
Média das notas Sofascore: 7.00

Jogadores do PSG comemoram gol em partida contra o Bayer Leverkusen, válida pela Champions League (Foto: Ina Fassbender/AFP)
Jogadores do PSG comemoram gol em partida contra o Bayer Leverkusen, válida pela Champions League (Foto: Ina Fassbender/AFP)

🔴🔵 Bayern de Munique – Temporada 2025/26

Jogos: 15
🏆 Vitórias: 15
📊 Aproveitamento: 100%
🛡️ Jogos sem sofrer gols: 7 (47%)
🥅 Gols marcados: 54
🥅 Gols sofridos: 10
🎯 Grandes chances de gol: 86 (36 convertidas)
🛡️ Grandes chances cedidas: 11
🎯 Finalizações por jogo: 20.0 (9.3 no gol)
🥅 Finalizações sofridas por jogo: 8.5 (2.5 no gol)
Posse de bola: 63.6%
🏃 Posses ganhas no último terço por jogo: 5.5
🔄 Bolas recuperadas por jogo: 49.2
Média das notas Sofascore: 7.12

Jogadores do Bayern de Munique comemoram gol em partida contra o Club Brugge, válida pela Champions League (Foto: Alexandra Beier/AFP)
Jogadores do Bayern de Munique comemoram gol em partida contra o Club Brugge, válida pela Champions League (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Mata-mata ⚔️

O retrospecto recente entre PSG e Bayern torna o confronto ainda mais atrativo. O último encontro ocorreu no inédito formato do Mundial de Clubes, ocasião em que o time francês venceu por 2 a 0, com gols de Ousmane Dembélé e Désiré Doué, em uma partida atípica, marcada por menor posse de bola e número reduzido de finalizações.

No mais recente duelo pela Champions, na quinta rodada da fase de liga da temporada passada, o Bayern levou a melhor, vencendo por 1 a 0 com gol de Kim Min-jae, em jogo marcado pela expulsão do futuro Bola de Ouro. Vale recordar também a final da Champions de 2020, decidida com o gol de cabeça de Kingsley Coman — a clássica "lei do ex". O equilíbrio define esse confronto moderno do futebol europeu: em 15 partidas, são oito vitórias alemãs e sete francesas, sem empates, o que torna quase certo que o placar não ficará em branco.

