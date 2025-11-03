menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Juventus x Sporting: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League

Confira as informações do duelo

Avatar
Lance!
Turim (ITA)
Dia 03/11/2025
18:29
Juventus x Sporting pela 4ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraJuventus x Sporting pela 4ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Juventus e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League 25/26. O duelo será disputado no Allianz Stadium, em Turim (ITA), e terá transmissão ao vivo pela Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Juventus vive um momento delicado na Champions. Sem vitórias após três rodadas, o time ocupa apenas a 25ª posição na classificação geral, com dois pontos. A equipe, agora sob o comando de Luciano Spalletti, tenta reagir após a saída de Igor Tudor e aposta no apoio da torcida em Turim para conquistar a primeira vitória e seguir viva na briga por vaga na próxima fase.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Escudo-JUVENTUS
JUV
Escudo-SPORTING
MUN
4ª rodada
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)
Local
Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR)
Árbitro
Damian Sylwestrzak (POL)
Assistentes
Paweł Sokolnicki (POL) e Adam Karasewicz (POL)
Var
Piotr Lasyk (POL)
Onde assistir

O Sporting, por sua vez, chega mais confiante. Com duas vitórias e uma derrota, os Leões estão na 11ª colocação e buscam aproveitar a má fase da equipe italiana para somar mais três pontos fora de casa. O técnico Rui Borges tem desfalques importantes, como Fresneda, Nuno Santos e Daniel Bragança, mas confia no bom momento de jogadores como Pedro Gonçalves e Trincão.

Tudo sobre o jogo entre Juventus x Sporting (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Sporting
4ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)
👁️ Onde assistir: Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Daniel Siebert (ALE)
🚩 Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)
📺 VAR: Christian Dingert (ALE)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)
Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Kostic; Openda, Vlahovic.

🟢⚪Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Debast, Araújo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez.

Juventus x Sporting pela 4ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
Juventus x Sporting pela 4ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias