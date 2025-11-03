Juventus e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League 25/26. O duelo será disputado no Allianz Stadium, em Turim (ITA), e terá transmissão ao vivo pela Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

A Juventus vive um momento delicado na Champions. Sem vitórias após três rodadas, o time ocupa apenas a 25ª posição na classificação geral, com dois pontos. A equipe, agora sob o comando de Luciano Spalletti, tenta reagir após a saída de Igor Tudor e aposta no apoio da torcida em Turim para conquistar a primeira vitória e seguir viva na briga por vaga na próxima fase.

O Sporting, por sua vez, chega mais confiante. Com duas vitórias e uma derrota, os Leões estão na 11ª colocação e buscam aproveitar a má fase da equipe italiana para somar mais três pontos fora de casa. O técnico Rui Borges tem desfalques importantes, como Fresneda, Nuno Santos e Daniel Bragança, mas confia no bom momento de jogadores como Pedro Gonçalves e Trincão.

Tudo sobre o jogo entre Juventus x Sporting (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 🆚 Sporting

4ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

👁️ Onde assistir: Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Daniel Siebert (ALE)

🚩 Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)

📺 VAR: Christian Dingert (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Kostic; Openda, Vlahovic.

🟢⚪Sporting (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Debast, Araújo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez.

Juventus x Sporting pela 4ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)

