PSG x Bayern de Munique onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela quarta rodada da fase de liga
- Matéria
- Mais Notícias
PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (4), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O confronto será disputado no Parc des Princes, em Paris (FRA), às 17h (de Brasília), com transmissão no Brasil pelo canal Space, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Futebol Internacional
Olho no Lance!: além do Brasil, veja onde assistir melhores jogos do Mundial sub-17
Futebol Internacional04/11/2025
- Onde Assistir
Liverpool x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir03/11/2025
- Onde Assistir
Juventus x Sporting: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Onde Assistir03/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Com campanhas impecáveis e números quase idênticos, PSG e Bayern protagonizam um dos duelos mais aguardado desta primeira fase da Champions. Líder da chave, o atual campeão europeu soma os mesmos nove pontos do vice-líder alemão, superando-o apenas pelo número de gols marcados — 13 contra 12 —, ambos com saldo de dez.
A equipe parisiense aposta no talento do recém-eleito Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, para sustentar a eficiência ofensiva, embora o técnico Luis Enrique ainda monitore com cautela a recuperação do camisa 10, em retorno após lesão. Do outro lado, o Bayern conta com o faro de gol de Harry Kane, autor de 22 gols em 15 partidas na temporada.
O confronto carrega um ingrediente adicional: o PSG foi o último time a derrotar os bávaros, com vitória por 2 a 0 nas quartas de final do Mundial de Clubes, em julho. Desde então, o Bayern acumulou 15 triunfos consecutivos: o melhor início de temporada entre clubes das cinco principais ligas europeias.
Tudo sobre o jogo entre PSG e Bayern de Munique pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x Bayern de Munique
Champions League — 4ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília) / 21h (CET)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: Space e HBO Max
🟨 Arbitragem: Maurizio Mariani (árbitro); Stefano Alassio e Alberto Tegoni (assistentes); Matteo Marcenaro (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello; AVAR: Aleandro Di Paolo
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)
Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes ; Vitinha, Warren Zaïre-Emery, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola.
🔴🔵 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Leopold Bischof; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Nicolas Jackson, Harry Kane, Luis Díaz.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias