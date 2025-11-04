menu hamburguer
PSG x Bayern de Munique onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela quarta rodada da fase de liga

Dia 04/11/2025
07:20
imagem cameraPSG x Bayern de Munique: quarta rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (4), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O confronto será disputado no Parc des Princes, em Paris (FRA), às 17h (de Brasília), com transmissão no Brasil pelo canal Space, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Com campanhas impecáveis e números quase idênticos, PSG e Bayern protagonizam um dos duelos mais aguardado desta primeira fase da Champions. Líder da chave, o atual campeão europeu soma os mesmos nove pontos do vice-líder alemão, superando-o apenas pelo número de gols marcados — 13 contra 12 —, ambos com saldo de dez.

A equipe parisiense aposta no talento do recém-eleito Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, para sustentar a eficiência ofensiva, embora o técnico Luis Enrique ainda monitore com cautela a recuperação do camisa 10, em retorno após lesão. Do outro lado, o Bayern conta com o faro de gol de Harry Kane, autor de 22 gols em 15 partidas na temporada.

O confronto carrega um ingrediente adicional: o PSG foi o último time a derrotar os bávaros, com vitória por 2 a 0 nas quartas de final do Mundial de Clubes, em julho. Desde então, o Bayern acumulou 15 triunfos consecutivos: o melhor início de temporada entre clubes das cinco principais ligas europeias.

Tudo sobre o jogo entre PSG e Bayern de Munique pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x Bayern de Munique
Champions League — 4ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília) / 21h (CET)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: Space e HBO Max
🟨 Arbitragem: Maurizio Mariani (árbitro); Stefano Alassio e Alberto Tegoni (assistentes); Matteo Marcenaro (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello; AVAR: Aleandro Di Paolo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)
Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes ; Vitinha, Warren Zaïre-Emery, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola.

🔴🔵 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Leopold Bischof; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Nicolas Jackson, Harry Kane, Luis Díaz.

Luis Enrique, técnico do PSG, durante coletiva no Campus PSG, em Poissy, nos arredores de Paris, na véspera do jogo contra o Bayern de Munique (Foto: Franck Fife/AFP)
Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, durante coletiva no Parc des Princes, em Paris, na véspera do jogo contra o PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

