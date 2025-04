Kyle Walker, lateral-direito do Manchester City, não deve continuar no clube para a próxima temporada. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o defensor, atualmente emprestado ao Milan, não dará continuidade ao seu ciclo na Inglaterra e deve ficar livre no mercado.

Os Cityzens terão como diretor Hugo Viana, que substituirá Txiki Begiristain, ex-jogador e amigo pessoal de Pep Guardiola, no cargo. O mandatário português, mesmo antes de assumir o cargo, já estuda substitutos para Walker na posição, que tem sido ocupada por Rico Lewis e Matheus Nunes em sua ausência.

O contrato de Walker tem duração até o fim do primeiro semestre de 2026. Imagina-se, diante do panorama, que o atleta e o clube chegarão a um acordo amigável para a rescisão. O Milan, por sua vez, ainda tomará uma decisão, e pode também fazer uma oferta financeira para contar com o jogador em seu plantel de maneira definitiva, ou aguardar a conversa em Manchester.

Kyle chegou ao Manchester City no verão europeu de 2017, em janela que mudou o patamar da era Guardiola devido às aquisições de craques como Bernardo Silva e os brasileiros Danilo e Ederson. Justamente naquela temporada, o clube alcançou o título da Premier League pela primeira vez sobre o comando do técnico espanhol, em campanha histórica que terminou com a marca de 100 pontos.

Desde então, o lateral se tornou um pilar do período de Pep à frente dos mancunianos, além de uma liderança no elenco, inclusive carregando a braçadeira de capitão por algumas temporadas. Ao todo, foram mais de 300 partidas no Etihad Stadium.

🔢 Números de Kyle Walker pelo Manchester City

⚽ 319 jogos

🥅 6 gols

📤 23 assistências

🟨 30 cartões amarelos

🟥 2 cartões vermelhos

🏆 Títulos: seis troféus de Premier League (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24); dois troféus de FA Cup (2018-19 e 2022-23); quatro troféus de EFL Cup (2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21); dois troféus de Supercopa da Inglaterra (2018 e 2019); Champions de 2022-23; Supercopa da Uefa de 2023; e Mundial de Clubes de 2023.