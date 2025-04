Dani Olmo e Pau Víctor, dupla do Barcelona, já conhecem o destino para o restante da temporada. Os dois foram liberados pelo Tribunal Administrativo local através da decisão anterior do Conselho Superior de Esportes (CSD) e poderão atuar pelo clube normalmente até o fim de 2024-25, já que haviam sido impedidos por La Liga de entrar em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os dois demoraram para ser inscritos pelo clube ainda em agosto do último ano, devido às rígidas regras financeiras que cercam a competição. Com o Barça afundado em dívidas e em processo de reconstrução de suas contas, o presidente do torneio, Javier Tebas, lutou para impedir a regularização de ambos, e estipulou um prazo até 31 de dezembro para a resolução do caso, o que não foi cumprido.

continua após a publicidade

Em janeiro, os dois foram registrados através das vendas de camarotes do Camp Nou, e o CSD concedeu a medida cautelar para que Olmo e Víctor pudessem finalmente jogar. Porém, a direção de La Liga encontrou uma irregularidade nas vendas, e reduziu o limite salarial do Barcelona através de uma liminar, o que implicou novamente na quebra da regularização.

A decisão do Conselho, nesta quinta-feira (8), negou a liminar do Campeonato Espanhol e devolveu à dupla o direito de entrar em campo. O processo, agora, será direto com a Justiça local, e deve demorar meses para ser resolvido, o que mantém à dupla a liberação para contribuir dentro das quatro linhas.

continua após a publicidade

➡️ Raphinha dá show, Lewandowski brilha e Barcelona goleia Dortmund pela Champions

💰 Olmo custou caro ao Barcelona no último ano

Dani Olmo foi contratado pelo Barça por 55 milhões de euros (R$ 338 milhões na cotação atual) junto ao RB Leipzig em agosto de 2024, mas depois de 20 dias disponível, precisou ficar ausente dos jogos válidos pela liga nacional por conta dos problemas financeiros do clube; Víctor, por sua vez, foi adquirido junto ao Girona por menos de 3 milhões na moeda europeia.