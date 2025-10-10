Newell's Old Boys e Tigre empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (10), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Argentino, no Estadio Marcelo Bielsa, em Rosário (ARG). No duelo, os visitantes saíram na frente com gol de Ignacio Russo, filho de Miguel Ángel Russo, ex-treinador do Boca Juniors, que faleceu na quarta-feira (8), por complicações de um câncer de próstata.

Aos 22 minutos, David Romero disparou em velocidade para cima da defesa do Newell's, que não conseguiu o parar. Após superar os marcadores, Romero cruzou rasteiro para Ignacio Russo, que completou na segunda trave, de carrinho, para marcar o primeiro gol do jogo. Na comemoração, Ignacio se emocionou e começou a chorar. Acudido pelos companheiros de equipe, ao se levantar, exibiu uma tatuagem que tem no corpo "Tudo se cura com amor". Veja o gol e a comemoração abaixo:

Legado de Miguel Ángel Russo

Após ter uma carreira de 13 anos como volante do Estudiantes, entre 1975 a 1988, Miguel Ángel Russo se tornou treinador em 1989, no Lanús. Durante a jornada, teve passagem por diversos clubes sul-americanos, principalmente na Argentina. O primeiro trabalho de destaque foi no Vélez, por onde conquistou o Campeonato Argentino de 2005. Em 2007, assumiu o comando do Boca Juniors pela primeira vez e, no clube Xeneize, venceu a Copa Libertadores da América daquele mesmo ano, ao superar o Grêmio por 5 a 0 na soma dos dois jogos.

Ao sair do Boca, Miguel voltou a rodar a América do Sul, com títulos no Millonarios-COL e no Rosario Central, e até mesmo uma passagem breve na Arábia Saudita, no Al-Nassr. O treinador teve outras duas passagens no Boca Juniors, em 2020, na qual venceu o Campeonato Argentino pela segunda vez na carreira, e esta última, na que esteve à frente da equipe no Mundial de Clubes.

Miguel Ángel Russo teve passagem por diversos clubes da Argentina (Foto: Divulgação/Estudiantes)

Em 2017, Russo venceu um câncer de próstata. Porém, em setembro deste ano, ainda em decorrência da doença, foi internado com um quadro de infecção urinária. Doente, o treinador estava afastado do comando da equipe e internado em sua casa, mas não resistiu e faleceu nesta quarta-feira (8).

