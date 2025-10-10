Deschamps critica atuação da França após vitória sobre Azerbaijão

Didier Deschamps, técnico da França, demonstrou insatisfação com a atuação dos Bleus na vitória por 3 a 0 contra o Azerbaijão. O jogo, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, aconteceu nesta sexta-feira (10) em território francês. Apesar do resultado positivo, o treinador apontou falhas principalmente na primeira etapa da partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Obtivemos o resultado que queríamos, mas quanto à maneira, não, especialmente no primeiro tempo — declarou Deschamps após o confronto. O comandante francês explicou que sua insatisfação se deve à lentidão na circulação de bola e à falta de verticalidade do time diante de um adversário que se posicionou defensivamente.

continua após a publicidade

A partida marcou a estreia como titulares de Khephren Thuram, de 24 anos, e Hugo Ekitiké, de 23 anos, que receberam elogios do treinador. Além dos comentários positivos, deu alguns conselhos para que o desempenho melhore, além de mais minutagem.

— Khephren se soltou um pouco mais no segundo tempo, isso também vai ajudá-lo, ele precisa de tempo de jogo. Hugo, na primeira parte, nós o encontrávamos pouco. Depois, foi muito mais interessante na capacidade de propor corridas para frente. São jovens jogadores, é preciso vê-los novamente — afirmou o treinador.

continua após a publicidade

A França venceu o Azerbaijão por 3 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Situação de Mbappé

O capitão Kylian Mbappé precisou deixar o campo após sofrer uma pancada no tornozelo. A gravidade da lesão ainda não foi divulgada, mas Deschamps informou que o jogador sentiu dores consideráveis na região que já estava sensível.

O que vem por aí?

A França retorna aos gramados para encarar a Islândia, na segunda-feira (13), às 15h45 (de Brasília), no Laugardalsvöllur, em Reykjavík (ISL). Na tabela, os franceses são os líderes do Grupo D, com nove pontos em três jogos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.