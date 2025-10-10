menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com mais seleções garantidas, veja os resultados das Eliminatórias da África

Polêmicas de arbitragem e jogo cancelado movimentaram a rodada

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
19:26
Seleção da Argélia perfilada antes do jogo contra a Somália, pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo
imagem cameraSeleção da Argélia perfilada antes do jogo contra a Somália, pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Argélia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nove partidas, nesta sexta-feira (10), encerraram a nona rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. Com polêmicas, seleções classificadas e até mesmo jogo cancelado, os grupos se afunilaram cada vez mais e o destino de diversos países ficaram em aberto até terça-feira (14).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Seleções classificadas

Na quarta-feira (8), o Egito confirmou a ida à Copa do Mundo. A seleção confirmou sua classificação ao vencer o Djibuti por 3 a 0, fora de casa. O craque Mohamed Salah marcou dois gols, enquanto Ibrahim Adel, do Al Jazira, completou o placar no Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, no Marrocos.

continua após a publicidade

No dia seguinte, foi a vez da Argélia, que se classificou ao vencer a Somália por 3 a 0. Riyad Mahrez, o principal nome da seleção argelina, marcou um dos gols, enquanto Mohamed Amoura fez um doblete no Estádio Miloud Hadefi, em Orão.

Com os resultados, Argélia e Egito se unem a Marrocos e Tunísia como representantes africanos para a Copa do Mundo.

Salah comemora gol marcado pelo Egito contra Djibuti, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
Salah comemora gol marcado pelo Egito contra Djibuti, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)

Polêmicas

Um lance polêmico nos acréscimos impediu que Cabo Verde garantisse sua inédita vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção africana empatou por 3 a 3 com a Líbia, fora de casa, e viu a festa ser adiada por conta de um impedimento mal marcado no fim da partida.

continua após a publicidade

O duelo em Trípoli teve contornos dramáticos. Os líbios começaram com intensidade e abriram 3 a 1, mas os cabo-verdianos reagiram com gols de Telmo Arcanjo, Sidny Lopes Cabral e Willy Semedo. No fim, quando o placar apontava 3 a 3, Cabo Verde partiu em um contragolpe de quatro jogadores contra um defensor e chegou a balançar as redes. O árbitro, porém, assinalou impedimento antes da conclusão da jogada – decisão amplamente contestada após as imagens mostrarem que o atacante estava em posição legal.

Cabo Verde antes do confronto contra Camarões (Foto: Reprodução/X)
Cabo Verde antes do confronto contra Camarões (Foto: Reprodução/X)

Como as Eliminatórias Africanas não contam com o auxílio do VAR, não houve revisão do lance. A marcação manteve o empate e adiou a confirmação histórica. Caso o gol tivesse sido validado, a seleção se classificaria a Copa, além de se tornar o 19º país classificado ao Mundial de 2026 e o quarto de língua portuguesa a disputar o torneio, depois de Brasil, Portugal e Angola.

Jogo cancelado

A partida entre Malawi e Guiné Equatorial, marcada para quinta-feira (9), foi cancelada após os equatos-guineenses se recusarem a viajar ao país malauiano, que recebeu a vitória por 3 a 0. Com o cancelamento, o técnico da seleção da Guiné Equatorial, Juan Michá, foi suspenso do cargo. Além do W.O., perderam três pontos e receberam multa milionária.

Resultados na nona rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026

Quarta-feira (8)

  1. Líbia 3 x 3 Cabo Verde
  2. Maurício 0 x 2 Camarões
  3. Etiópia 1 x 0 Guiné-Bissau
  4. Essuatíni 2 x 2 Angola
  5. Chade 0 x 2 Mali
  6. Comores 1 x 2 Madagascar
  7. Serra Leoa 0 x 1 Burkina Faso
  8. República Centro-Africana 0 x 5 Gana
  9. Djibuti 0 x 3 Egito
  10. Tanzânia 0 x 1 Zâmbia
  11. Níger 3 x 1 Congo

Quinta-feira (9)

  • Burundi 0 x 1 Quênia
  • Libéria 3 x 1 Namíbia
  • Moçambique 1 x 2 Guiné
  • Somália 0 x 3 Argélia
  • Malawi 3x0 Guiné Equatorial - por W.O.
  • Botsuana 0 x 1 Uganda

Sexta-feira (10)

  • Gâmbia 3x4 Gabão
  • Togo 0 x 1 RD Congo
  • Seychelles 0 x 7 Costa do Marfim
  • Sudão 0 x 0 Mauritânia
  • Sudão do Sul 0 x 5 Senegal
  • São Tomé e Príncipe 0 x 6 Tunísia
  • Ruanda 0 x 1 Benim
  • Lesoto 1 x 2 Nigéria
  • Zimbábue 0 x 0 África do Sul

Classificação das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026

Grupo A

Egito23917

Burkina Faso

18

9

13

Serra Leoa

12

9

1

Guiné-Bissau

10

9

-1

Etiópia

9

9

-3

Djibuti

1

9

-27

Grupo B

Senegal21915

RD Congo

19

9

8

Sudão

13

9

3

Togo

7

9

-5

Mauritânia

7

9

-9

Sudão do Sul

4

9

-16

Grupo C

Benim1795

África do Sul

15

9

3

Nigéria

14

9

3

Ruanda

11

9

-1

Lesoto

9

9

-4

Zimbábue

5

9

-6

Grupo D

Cabo Verde2095

Camarões

18

9

12

Líbia

15

9

10

Angola

11

9

1

Maurício

5

9

-10

eSwatini

3

9

-10

Grupo E

Marrocos21719

Níger

12

7

0

Tanzânia

10

8

-1

Zâmbia

9

7

-1

Congo

1

7

-19

Eritreia

0

0

0

Grupo F

Costa do Marfim23922

Gabão

22

9

11

Quênia

12

9

7

Gâmbia

10

9

2

Burundi

10

9

2

Seychelles

0

9

-44

Grupo G

Argélia22915

Uganda

18

9

6

Moçambique

15

9

-4

Guiné

14

9

0

Botsuana

9

9

-4

Somália

1

9

-16

Grupo H

Tunísia25919

Namíbia

15

9

6

Libéria

14

9

2

Malawi

10

8

-1

Guiné Equatorial

10

8

-4

São Tomé e Príncipe

0

9

-22

Grupo I

Gana22916

Madagascar

19

9

8

Mali

15

9

8

Comores

15

9

0

República Centro-Africana

5

9

-14

Chade

1

9

-18

Melhores segundos colocados (Os quatro melhores vão à repescagem)

Gabão22911

Madagascar

19

9

8

RD Congo

19

9

8

Burkina Faso

18

9

13

Camarões

18

9

12

Uganda

18

9

6

Namíbia

15

9

6

África do Sul

15

9

9

Níger

12

7

0

Entenda o regulamento e a classificação

Na primeira fase, as 54 seleções participantes são divididas em nove grupos de seis times cada. As equipes jogam entre si em turno e returno, com os líderes de cada grupo garantindo vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. Já a segunda fase inclui os quatro melhores segundos colocados dos grupos, que disputam semifinais e finais em jogos únicos para definir qual equipe terá a oportunidade de participar do torneio de play-off intercontinental.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias