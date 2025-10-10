Com mais seleções garantidas, veja os resultados das Eliminatórias da África
Polêmicas de arbitragem e jogo cancelado movimentaram a rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Nove partidas, nesta sexta-feira (10), encerraram a nona rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. Com polêmicas, seleções classificadas e até mesmo jogo cancelado, os grupos se afunilaram cada vez mais e o destino de diversos países ficaram em aberto até terça-feira (14).
Relacionadas
- Futebol Internacional
United prepara oferta de mais de R$ 500 milhões por joia
Futebol Internacional10/10/2025
- Futebol Internacional
Milan e Juventus duelam por destaque do Manchester City; veja
Futebol Internacional10/10/2025
- Futebol Internacional
Ex-Corinthians vira alvo de Chelsea e Bayern de Munique
Futebol Internacional10/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Seleções classificadas
Na quarta-feira (8), o Egito confirmou a ida à Copa do Mundo. A seleção confirmou sua classificação ao vencer o Djibuti por 3 a 0, fora de casa. O craque Mohamed Salah marcou dois gols, enquanto Ibrahim Adel, do Al Jazira, completou o placar no Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, no Marrocos.
No dia seguinte, foi a vez da Argélia, que se classificou ao vencer a Somália por 3 a 0. Riyad Mahrez, o principal nome da seleção argelina, marcou um dos gols, enquanto Mohamed Amoura fez um doblete no Estádio Miloud Hadefi, em Orão.
Com os resultados, Argélia e Egito se unem a Marrocos e Tunísia como representantes africanos para a Copa do Mundo.
Polêmicas
Um lance polêmico nos acréscimos impediu que Cabo Verde garantisse sua inédita vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção africana empatou por 3 a 3 com a Líbia, fora de casa, e viu a festa ser adiada por conta de um impedimento mal marcado no fim da partida.
O duelo em Trípoli teve contornos dramáticos. Os líbios começaram com intensidade e abriram 3 a 1, mas os cabo-verdianos reagiram com gols de Telmo Arcanjo, Sidny Lopes Cabral e Willy Semedo. No fim, quando o placar apontava 3 a 3, Cabo Verde partiu em um contragolpe de quatro jogadores contra um defensor e chegou a balançar as redes. O árbitro, porém, assinalou impedimento antes da conclusão da jogada – decisão amplamente contestada após as imagens mostrarem que o atacante estava em posição legal.
Como as Eliminatórias Africanas não contam com o auxílio do VAR, não houve revisão do lance. A marcação manteve o empate e adiou a confirmação histórica. Caso o gol tivesse sido validado, a seleção se classificaria a Copa, além de se tornar o 19º país classificado ao Mundial de 2026 e o quarto de língua portuguesa a disputar o torneio, depois de Brasil, Portugal e Angola.
Jogo cancelado
A partida entre Malawi e Guiné Equatorial, marcada para quinta-feira (9), foi cancelada após os equatos-guineenses se recusarem a viajar ao país malauiano, que recebeu a vitória por 3 a 0. Com o cancelamento, o técnico da seleção da Guiné Equatorial, Juan Michá, foi suspenso do cargo. Além do W.O., perderam três pontos e receberam multa milionária.
Resultados na nona rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026
Quarta-feira (8)
- Líbia 3 x 3 Cabo Verde
- Maurício 0 x 2 Camarões
- Etiópia 1 x 0 Guiné-Bissau
- Essuatíni 2 x 2 Angola
- Chade 0 x 2 Mali
- Comores 1 x 2 Madagascar
- Serra Leoa 0 x 1 Burkina Faso
- República Centro-Africana 0 x 5 Gana
- Djibuti 0 x 3 Egito
- Tanzânia 0 x 1 Zâmbia
- Níger 3 x 1 Congo
Quinta-feira (9)
- Burundi 0 x 1 Quênia
- Libéria 3 x 1 Namíbia
- Moçambique 1 x 2 Guiné
- Somália 0 x 3 Argélia
- Malawi 3x0 Guiné Equatorial - por W.O.
- Botsuana 0 x 1 Uganda
Sexta-feira (10)
- Gâmbia 3x4 Gabão
- Togo 0 x 1 RD Congo
- Seychelles 0 x 7 Costa do Marfim
- Sudão 0 x 0 Mauritânia
- Sudão do Sul 0 x 5 Senegal
- São Tomé e Príncipe 0 x 6 Tunísia
- Ruanda 0 x 1 Benim
- Lesoto 1 x 2 Nigéria
- Zimbábue 0 x 0 África do Sul
Classificação das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026
Grupo A
|Egito
|23
|9
|17
Burkina Faso
18
9
13
Serra Leoa
12
9
1
Guiné-Bissau
10
9
-1
Etiópia
9
9
-3
Djibuti
1
9
-27
Grupo B
|Senegal
|21
|9
|15
RD Congo
19
9
8
Sudão
13
9
3
Togo
7
9
-5
Mauritânia
7
9
-9
Sudão do Sul
4
9
-16
Grupo C
|Benim
|17
|9
|5
África do Sul
15
9
3
Nigéria
14
9
3
Ruanda
11
9
-1
Lesoto
9
9
-4
Zimbábue
5
9
-6
Grupo D
|Cabo Verde
|20
|9
|5
Camarões
18
9
12
Líbia
15
9
10
Angola
11
9
1
Maurício
5
9
-10
eSwatini
3
9
-10
Grupo E
|Marrocos
|21
|7
|19
Níger
12
7
0
Tanzânia
10
8
-1
Zâmbia
9
7
-1
Congo
1
7
-19
Eritreia
0
0
0
Grupo F
|Costa do Marfim
|23
|9
|22
Gabão
22
9
11
Quênia
12
9
7
Gâmbia
10
9
2
Burundi
10
9
2
Seychelles
0
9
-44
Grupo G
|Argélia
|22
|9
|15
Uganda
18
9
6
Moçambique
15
9
-4
Guiné
14
9
0
Botsuana
9
9
-4
Somália
1
9
-16
Grupo H
|Tunísia
|25
|9
|19
Namíbia
15
9
6
Libéria
14
9
2
Malawi
10
8
-1
Guiné Equatorial
10
8
-4
São Tomé e Príncipe
0
9
-22
Grupo I
|Gana
|22
|9
|16
Madagascar
19
9
8
Mali
15
9
8
Comores
15
9
0
República Centro-Africana
5
9
-14
Chade
1
9
-18
Melhores segundos colocados (Os quatro melhores vão à repescagem)
|Gabão
|22
|9
|11
Madagascar
19
9
8
RD Congo
19
9
8
Burkina Faso
18
9
13
Camarões
18
9
12
Uganda
18
9
6
Namíbia
15
9
6
África do Sul
15
9
9
Níger
12
7
0
Entenda o regulamento e a classificação
Na primeira fase, as 54 seleções participantes são divididas em nove grupos de seis times cada. As equipes jogam entre si em turno e returno, com os líderes de cada grupo garantindo vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. Já a segunda fase inclui os quatro melhores segundos colocados dos grupos, que disputam semifinais e finais em jogos únicos para definir qual equipe terá a oportunidade de participar do torneio de play-off intercontinental.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias