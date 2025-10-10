Milan e Juventus duelam por destaque do Manchester City; veja

Silva está em seu último ano de contrato e poderá assinar um pré-contrato em janeiro.

A Juventus e o Milan podem iniciar uma disputa das grandes para garantir a contratação de um destaque e ídolo do Manchester City. Trata-se de Bernardo Silva, que está em seu último ano de contrato com os Citizens e atrai interesse dos dois gigantes italianos, de acordo com o portal Calciomercato. Vale destacar que Bernardo sempre é bastante especulado no Benfica também.

Ainda em setembro, o jornal "Record" havia noticiado que a Juventus era a grande candidata, ao lado do Benfica, a garantir os serviços de Bernardo Silva ao fim de seu contrato com o Manchester City. Assim, como informou o portal italiano, o Milan também está na briga. Portanto, a batalha pode começar já em janeiro, quando o português de 31 anos poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Diante da concorrência, a Juventus possui dois trunfos para convencer Bernardo Silva. A Velha Senhora tem como tradição explorar o mercado de atletas livres no mercado ou de contratos por vencer, oferecendo salários maiores. Além disso, o clube contratou muitos portugueses nos últimos anos e, atualmente, dois estão no elenco: Francisco Conceição e o lateral-direito João Mário, ambos ex-Porto.

Bernardo Silva comemora gol do Manchester City contra o Al-Hilal (Foto: Chandan Khanna / AFP)

História de Bernardo Silva no Manchester City

Em seu nono ano no Manchester City, Bernardo Silva totaliza 416 partidas pelo clube, com 72 gols marcados e 74 assistências concedidas. Além disso, o português conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, seis Premier Leagues, duas Copas da Inglaterra, quatro Taças da Liga Inglesa, três Supercopas nacionais e mais. Esta temporada pode ser a última do jogador, que tem um retorno para o Benfica como possibilidade, assim como uma ida para a Itália, com Juventus e Milan na disputa.

