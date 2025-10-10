menu hamburguer
Futebol Internacional

Milan e Juventus duelam por destaque do Manchester City; veja

Meia está em seu último ano de contrato com os Citizens

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
19:03
Haaland, Bernardo Silva e De Bruyne - Manchester City
imagem cameraHaaland, Bernardo Silva e De Bruyne comemoram gol do Manchester City. Português gera duelo entre Milan e Juventus (Divulgação/Manchester City)
Ver Resumo da matéria por IA
A Juventus e o Milan estão interessados na contratação de Bernardo Silva, do Manchester City.
Silva está em seu último ano de contrato e poderá assinar um pré-contrato em janeiro.
A Juventus tem vantagens, como salários maiores e um histórico de jogadores portugueses no elenco.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Juventus e o Milan podem iniciar uma disputa das grandes para garantir a contratação de um destaque e ídolo do Manchester City. Trata-se de Bernardo Silva, que está em seu último ano de contrato com os Citizens e atrai interesse dos dois gigantes italianos, de acordo com o portal Calciomercato. Vale destacar que Bernardo sempre é bastante especulado no Benfica também.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Ainda em setembro, o jornal "Record" havia noticiado que a Juventus era a grande candidata, ao lado do Benfica, a garantir os serviços de Bernardo Silva ao fim de seu contrato com o Manchester City. Assim, como informou o portal italiano, o Milan também está na briga. Portanto, a batalha pode começar já em janeiro, quando o português de 31 anos poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube.

continua após a publicidade

Diante da concorrência, a Juventus possui dois trunfos para convencer Bernardo Silva. A Velha Senhora tem como tradição explorar o mercado de atletas livres no mercado ou de contratos por vencer, oferecendo salários maiores. Além disso, o clube contratou muitos portugueses nos últimos anos e, atualmente, dois estão no elenco: Francisco Conceição e o lateral-direito João Mário, ambos ex-Porto.

Bernardo Silva comemora gol do Manchester City contra o Al-Hilal (Foto: Chandan Khanna / AFP)
História de Bernardo Silva no Manchester City

Em seu nono ano no Manchester City, Bernardo Silva totaliza 416 partidas pelo clube, com 72 gols marcados e 74 assistências concedidas. Além disso, o português conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, seis Premier Leagues, duas Copas da Inglaterra, quatro Taças da Liga Inglesa, três Supercopas nacionais e mais. Esta temporada pode ser a última do jogador, que tem um retorno para o Benfica como possibilidade, assim como uma ida para a Itália, com Juventus e Milan na disputa.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

