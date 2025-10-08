menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Morre, aos 69 anos, Miguel Ángel Russo, treinador do Boca Juniors

Pelo Boca, treinador foi campeão da Libertadores de 2007

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
20:08
Miguel Ángel Russo
imagem cameraMiguel Ángel Russo teve passagem por diversos clubes da Argentina (Foto: Divulgação/Estudiantes)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O treinador Miguel Ángel Russo, do Boca Juniors, faleceu nesta quarta-feira (8), aos 69 anos, por complicações de um câncer de próstata. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube Xeneize lamentou a morte do técnico, já afastado dos gramados nas últimas semanas. O comandante argentino foi campeão da Libertadores em 2007.

continua após a publicidade

Relacionadas

Veja a nota do Boca Juniors:

Tradução: "O Club Atlético Boca Juniors comunica com profunda tristeza o falecimento de Miguel Ángel Russo. Miguel deixa uma marca inesquecível em nossa instituição e será sempre um exemplo de alegria, calor humano e esforço. Acompanhamos sua família e seus entes queridos neste momento de dor. Até sempre, querido Miguel!"

Em 2017, Russo venceu um câncer de próstata. Porém, em setembro deste ano, ainda em decorrência da doença, foi internado com um quadro de infecção urinária. Doente, o treinador estava afastado do comando da equipe e internado em sua casa, mas não resistiu e faleceu nesta quarta-feira (8).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Legado de Miguel Ángel Russo

Após ter uma carreira de 13 anos como volante do Estudiantes, entre 1975 a 1988, Miguel Ángel Russo se tornou treinador em 1989, no Lanús. Durante a jornada, teve passagem por diversos clubes sul-americanos, principalmente na Argentina. O primeiro trabalho de destaque foi no Vélez, por onde conquistou o Campeonato Argentino de 2005. Em 2007, assumiu o comando do Boca Juniors pela primeira vez e, no clube Xeneize, venceu a Copa Libertadores da América daquele mesmo ano, ao superar o Grêmio por 5 a 0 na soma dos dois jogos.

continua após a publicidade

Ao sair do Boca, Miguel voltou a rodar a América do Sul, com títulos no Millonarios-COL e no Rosario Central, e até mesmo uma passagem breve na Arábia Saudita, no Al-Nassr. O treinador teve outras duas passagens no Boca Juniors, em 2020, na qual venceu o Campeonato Argentino pela segunda vez na carreira, e esta última, na que esteve à frente da equipe no Mundial de Clubes.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Miguel Ángel Russo era treinador do Boca Juniors (Foto: Reprodução/X)
Miguel Ángel Russo era treinador do Boca Juniors (Foto: Reprodução/X)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias