Morre, aos 69 anos, Miguel Ángel Russo, treinador do Boca Juniors

O treinador Miguel Ángel Russo, do Boca Juniors, faleceu nesta quarta-feira (8), aos 69 anos, por complicações de um câncer de próstata. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube Xeneize lamentou a morte do técnico, já afastado dos gramados nas últimas semanas. O comandante argentino foi campeão da Libertadores em 2007.

Veja a nota do Boca Juniors:

Tradução: "O Club Atlético Boca Juniors comunica com profunda tristeza o falecimento de Miguel Ángel Russo. Miguel deixa uma marca inesquecível em nossa instituição e será sempre um exemplo de alegria, calor humano e esforço. Acompanhamos sua família e seus entes queridos neste momento de dor. Até sempre, querido Miguel!"

Em 2017, Russo venceu um câncer de próstata. Porém, em setembro deste ano, ainda em decorrência da doença, foi internado com um quadro de infecção urinária. Doente, o treinador estava afastado do comando da equipe e internado em sua casa, mas não resistiu e faleceu nesta quarta-feira (8).

Legado de Miguel Ángel Russo

Após ter uma carreira de 13 anos como volante do Estudiantes, entre 1975 a 1988, Miguel Ángel Russo se tornou treinador em 1989, no Lanús. Durante a jornada, teve passagem por diversos clubes sul-americanos, principalmente na Argentina. O primeiro trabalho de destaque foi no Vélez, por onde conquistou o Campeonato Argentino de 2005. Em 2007, assumiu o comando do Boca Juniors pela primeira vez e, no clube Xeneize, venceu a Copa Libertadores da América daquele mesmo ano, ao superar o Grêmio por 5 a 0 na soma dos dois jogos.

Ao sair do Boca, Miguel voltou a rodar a América do Sul, com títulos no Millonarios-COL e no Rosario Central, e até mesmo uma passagem breve na Arábia Saudita, no Al-Nassr. O treinador teve outras duas passagens no Boca Juniors, em 2020, na qual venceu o Campeonato Argentino pela segunda vez na carreira, e esta última, na que esteve à frente da equipe no Mundial de Clubes.

