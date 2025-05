Valencia emite nota oficial contra documentário de Vini Jr na Netflix

O documentário 'Baila Vini', disponível na Netflix, mostra os atos de racismo sofridos por Vini Jr durante o duelo entre Real Madrid e Valencia, pelo Campeonato Espanhol da temporada 22/23. Nesta segunda-feira (19), por meio das redes sociais, o Valencia negou que a torcida tenha proferido ofensas racistas direcionadas ao camisa 7 do clube merengue e exigiu uma 'retificação imediata da produtora'.

Confira o posicionamento do Valencia abaixo:

- Diante da injustiça e das falsidades cometidas contra os torcedores do Valencia CF, o Clube exigiu por escrito uma retificação imediata da produtora do documentário sobre o ocorrido no Mestalla e que não corresponde à realidade. A verdade e o respeito pelos nossos fãs devem prevalecer. O Valencia CF reserva-se o direito de tomar medidas legais - escreveu o clube espanhol.

Documentário de Vini Jr

A produção do documentário do atual astro do Real Madrid conta a história de Vini Jr desde o início da carreira, no Flamengo. Para documentar determinada jornada, foram gravados mais de 305 horas de conteúdo para a obra.

Dentre o material disponível pela produtora destaca-se entrevista de personagens importantes para o sucesso da tragetória do atacante, como famíliares, ex-treinadores e companheiros de equipes. Ao todo, foram 58 entrevistados.

A equipe do documentário também acompanhou a rotina do atleta. Durante o período das gravações, que se encerraram em dezembro de 2024, a produção rodou sete países com Vini Jr: Brasil, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Catar, Marrocos e França. No período, foi documentado bastidores do dia a dia do atacante.

