Cristiano Ronaldo fatura mais que todos os clubes brasileiros; veja comparação

Uma “proposta fora do mercado” pode trazer Cristiano Ronaldo ao futebol brasileiro. Segundo o jornal espanhol Marca, o craque português recebeu uma oferta tentadora de um clube brasileiro interessado em contar com o camisa 7 para a disputa da próxima edição do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes brasileiros no torneio e, embora os nomes não tenham sido oficialmente confirmados, a sondagem teria como objetivo transformar o atacante em um reforço de impacto para a competição.

🤑 Mas afinal, quanto Cristiano Ronaldo fatura atualmente?

De acordo com a revista Forbes, CR7 recebeu US$ 275 milhões (R$ 1,55 bilhão) entre maio de 2024 e maio de 2025. O valor considera salários no Al-Nassr (US$ 200 milhões) e receitas fora de campo, como publicidade e investimentos (US$ 75 milhões).

📊 Comparação com receitas dos clubes brasileiros

Esse montante supera as receitas anuais de todos os clubes brasileiros em 2024:

Clube Receita em 2024 (R$ milhões) Flamengo 1.334,4 Palmeiras 1.274,1 Corinthians 1.114,9 São Paulo 731,9 Fluminense 684,2 Atlético-MG (SAF) 657,0 Athletico-PR 572,8 Internacional 516,8 Grêmio 509,4

O Botafogo, que também estará no Mundial, não aparece na lista acima porque ainda não publicou o balanço financeiro. No entanto, estima-se que o clube tenha faturado cerca de R$ 700 milhões em 2024 - ou seja, menos da metade de Cristiano Ronaldo no período.

⚠️ Contexto de incerteza na Arábia

A possível vinda de Cristiano Ronaldo ocorre num momento turbulento no Al-Nassr. O clube fracassou nas principais competições da temporada e sequer garantiu vaga na próxima Liga dos Campeões da Ásia. O contrato de CR7 se encerra em dois meses e as negociações por renovação esfriaram.

A proposta brasileira pode mudar o rumo do astro. Caso aceite, CR7 se tornaria o maior jogador da história a atuar por um clube do país — e isso com uma remuneração superior ao que a maioria das equipes brasileiras fatura em um ano.

